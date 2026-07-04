Colombia baja el brillo, pero se clasifica a octavos de final

No fue la Colombia brillante que deslumbró ante Portugal, pero sí una selección capaz de sobrevivir cuando el partido se torció. Los de Néstor Lorenzo sufrieron un inicio repleto de contratiempos, encontraron el premio gracias a un gol de Jhon Arias y acabaron resistiendo el pobre empuje de Ghana. El 1-0 bastó para sellar el pase a los octavos de final del Mundial, donde ya espera Suiza.

El encuentro cambió de guion varias veces. Empezó marcado por las lesiones, continuó con una Colombia dominante que golpeó primero y terminó con un conjunto cafetero demasiado impreciso. Eso sí, la poca calidad de la selección ghanesa dio a Colombia tranquilidad en una segunda parte marcada por las grandes jugadas de Quintero y Luis Suárez.

Jhon Durán golpea en un inicio muy accidentado

El partido comenzó de la peor manera posible para ambas selecciones, que perdieron a un jugador por lesión en apenas unos minutos. En el 6', Colombia vio cómo John Córdoba caía lesionado tras un forcejeo con Opoku. El delantero se llevó la mano al aductor y pidió el cambio de inmediato. Seis minutos después, fue Senaya quien también tuvo que abandonar el terreno de juego. Dos contratiempos que obligaron a ambos seleccionadores a modificar sus planes desde el inicio.

Pese a ese accidentado arranque, Colombia fue la primera en golpear gracias a una magnífica acción de Luis Suárez, el mejor futbolista del encuentro. El delantero, que había entrado precisamente por el lesionado Córdoba, alcanzó la línea de fondo y puso un centro muy tenso al segundo palo. Allí apareció completamente solo Jhon Arias para empujar el balón a la red y abrir el marcador.

Colombia - Ghana, en imágenes / AGENCIAS

El tanto parecía encarrilar el partido para los de Néstor Lorenzo, pero el parón de hidratación cambió por completo el guion. La Colombia dinámica y atrevida que había maravillado frente a Portugal desapareció, dando paso a un equipo impreciso, con errores poco habituales que permitieron crecer a Ghana. Eso sí, a los africanos les faltó acierto en los últimos metros para aprovechar sus oportunidades.

La maldición de Luis Díaz

No está siendo el Mundial de Luis Díaz. La gran estrella colombiana apuntaba a ser uno de los nombres propios del torneo tras firmar una temporada sobresaliente con el Bayern de Múnich, pero sus cuatro primeros partidos están lejos de las expectativas. Marcó y asistió ante Uzbekistán, aunque tanto frente a Portugal como contra Ghana estuvo muy por debajo del nivel que acostumbra a mostrar.

El extremo mejoró tras el descanso, cuando Ghana dejó más espacios al adelantar sus líneas. En un partido más abierto, 'Lucho' empezó a sentirse cómodo y dispuso de varias ocasiones para sentenciar el encuentro. Incluso llegó a marcar el 2-0, aunque el colegiado anuló el tanto por un claro fuera de juego.

Colombia superó a Ghana / AGENCIAS

La más clara, sin embargo, llegó pocos minutos después. Luis Díaz se quedó completamente solo ante el guardameta ghanés, pero resolvió muy mal la acción y desperdició un mano a mano que habría cerrado definitivamente el choque. A pesar de todo, Ghana se quedó fuera del Mundial, ya no consiguió inquietar la portería cafetera. Pasaron todas las africanas menos Túnez en la fase de grupos, pero en octavos solo estarán Marruecos y Egipto.

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Colombia no ofreció el brillante nivel que exhibió frente a Portugal, pero cumplió con el objetivo principal: superar la eliminatoria y dejar fuera a Ghana. El conjunto de Néstor Lorenzo se enfrentará a Suiza en los octavos de final con la ilusión de igualar la mejor actuación de su historia en un Mundial. Si algo están demostrando este torneo y las recientes actuaciones de Argentina y Colombia, es que en una Copa del Mundo no existen los partidos sencillos.