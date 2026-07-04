Enzo Bardeli calienta motores en el Levante UD: "Estoy muy feliz y preparado"

Enzo Bardeli ya es uno más en la dinámica del Levante UD. El centrocampista francés, hasta la fecha única incorporación granota, ha sido el último del día en someterse a las pruebas médicas previas a la pretemporada azulgrana. El futbolista de 25 años ha permanecido cerca de dos horas en el hospital IMSKE, por el que también han hecho acto de presencia jugadores como Carlos Espí o Jorge Cabello a lo largo de la mañana.

El de Coudekerque-Branche, alabado por Luís Castro, aterriza en LaLiga EA Sports con ansias de demostrar que está para cotas altas. Bardeli ha reconocido que su carrera puede avanzar gracias al técnico portugués, que cuando tuvo a Enzo a su disposición en el USL Dunquerke, era poco común que no lo incluyera en el once titular. Con su contratación por el club de Orriols, da el salto definitivo en su trayectoria, y afronta su primera experiencia al máximo nivel.

Noticias relacionadas

Llegar para quedarse

Enzo Bardeli ha declarado a este diario sentirse "muy feliz" y "preparado" de cara a su nueva aventura en el Ciutat de Valencia. El centrocampista es el primer fichaje de una larga lista que faltan por llegar a las filas del Levante UD. El conjunto granota, una vez complete los exámenes médicos mañana, retomará el trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol como antesala de una nueva pelea encarnizada por la permanencia.