Fallece Amadeo Olmos, gran impulsor y referente del ciclismo valenciano

El mundo del ciclismo valenciano está de luto por el fallecimiento de uno de sus máximos impulsores: Amadeo Olmos Guillot, que presidió la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana entre 2005 y 2022 y en una primera etapa, desde 1990 a 1995. Olmos, según ha confirmado su familia, ha fallecido este sábado 4 de julio a los 75 años a causa de un cáncer que le fue detectado hace unos meses.

El funeral se celebrará mañana domingo a las 11.00 horas en la Iglesia de Campanar. Amadeo Olmos, que nació el 25 de septiembre de 1950, siempre estuvo muy ligado a la Peña Ciclista Campanar de la que formaba parte y que hoy llora la muerte de uno de sus miembros más queridos y gran referente. Amadeo Olmos, apasionado del ciclismo, dedicó su vida a este deporte, primero en el mundo de la competición y más tarde desde los despachos donde hizo una ingente labor en la organización y promoción de numerosas competiciones.

Desde 2013 hasta 2023 fue vicepresidente de la Real Federación Española de Ciclismo y presidente de la Comisión de Cicloross, modalidad de la que fue selecconador nacional y autonómico en distintas etapas destacando el cargo de seleccionador nacional de todas las categorías entre 1999 y 2004. También fue selecconador élite y sub 23 de la Federación Valenciana durante 4 temporadas. Como ciclista compitió desde categoría Junior hasta Máster formando parte de diversos equipos como la PC Mislata y sobre todo, la PC El Sillín donde desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva.

Legado incalculable

Amadeo Olmos se va dejando un gran legado. Desde la Federación Valenciana impulsó grandes pruebas como el Cicloross Internacional de Valencia o el Trofeo Fundación Deportiva Municipal, una cita referente en el ciclismo de base. También contribuyó a potenciar prruebas de gran prestigio como la Volta a la Provincia de Valencia. Uno de sus grandes objetivos fue el apoyo al ciclismo de base y desde la FCCV impulsó la creación de numerosos equipos de todas las categorías.

Amadeo Olmos organizaba también desde hace cuatro años el Gran Premio Ayuntamiento de Benagéber Reserva de la biosfera del Alto Turia que celebrará su cuarta edición este 5 de agosto. La prueba, que se ha consolidado como una de las citas más importantes del ciclismo base, organizada por la PC Campanar junto al Ayuntamiento de Benagéber, cobra un especial significado ya que se celebrará en homenaje a Amadeo, su gran impulsor.

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La competición, de carácter nacional y categoría Junior reunirá a algunas de las mayores promesas del ciclismo nacional en una jornada de máximo nivel deportivo. Las muestras de dolor y cariño hacia Amadeo Olmos han llenado las redes sociales. La Federación Valenciana en su cuenta de Instagram ha emitido un emotivo comunicado donde destaca la gran labor y trayectoria de Amadeo Olmos.