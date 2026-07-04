El lateral y el extremo, los grandes objetivos del Valencia CF tras anunciar a Guido y presentar a De Haas

El conjunto valencianista sigue con su planificación de la 26/27 en marcha, pero ya con cuatro fichajes en el bolsillo. Sato todavía no es oficial, pero lo será pronto. Dieng está al caer, al igual que Guido que ya ha sido anunciado y De Haas ha sido incluso presentado como nuevo jugador del Valencia CF. Con todo eso, el cuadro de Corberán va perfilando algunos de los huecos que había en la plantilla, pero las necesidades eran enormes y aún quedan huecos por cubir. ¿Cuáles son esas posiciones que aún están en el aire?

En especial hay dos posiciones que hay que reforzar antes de que se arranque la competición y que son de primerísima necesidad. La primera de ellas evidentemente es el lateral. El equipo empieza LaLiga a mediados de agosto y todavía no tiene un jugador que pueda ocupar esa zona. Cabe recordar que Foulquier está lesionado y Thierry se despidió hace tan solo unos días y ya ha firmado por el Venezia. El Valencia CF tiene en el punto de mira a Thomas Meunier y Andrés García, dos perfiles muy distintos, pero todavía no ha hecho oficial la incoporación de ninguno de los dos. A pesar de eso, la realidad es que los dos subirían el nivel y aportarían distintas virtudes a una zona en la que el año pasado ni Foulquier ni Thierry estuvieron a la altura.

Acertar se antoja una obligación en ese perfil, como también en el extremo, otra de las posiciones en las que en estos momentos el Valencia no anda sobrado. Danjuma está en el aire, Ramazzani se ha marchado y Diego López estará muchos meses de competición fuera. Con ese panorama, Rioja es el único extremo con la etiqueta de titular indiscutible. Por eso, el extremo es otra de las posiciones que en estos momentos más esfuerzo requiere. Y no solo eso. También acierto. Sobre todo porque el año pasado hubo muchos problemas para generar un impacto positivo en la primera vuelta de la competición.

Una pretemporada clave

En la 25/26 una de las situaciones más delicadas fue la falta de tiempo para la adaptación de algunos perfiles. Jugadores que llegaron a última hora o que no tuvieron una pretemporada al completo para poder sumar y entender qué pedía Carlos Corberán. Por eso, la llegada de Guido Rodríguez antes de que arranque el curso, la de De Haas o Dieng o incluso la apuesta de Sato, se antojan un cambio de tendencia que debe confirmarse.

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Ahora es el club el que debe dar un paso al frente con esa posición de lateral derecho y con un extremo que tenga desborde y que sume cifras, algo que el curso pasado le costó a la mayoría de los jugadores de banda. Más allá de que Ramazani pudiera tener unos números decentes desde los once metros.