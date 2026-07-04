Teika refuerza su compromiso con el deporte femenino valenciano

Cintillo Premios LAIK. / ED

Teika destaca por ofrecer un servicio personalizado de máquinas expendedoras y destaca por contar con un rápido y eficaz servicio al cliente disponible 24 horas, así como una gran oferta en sistemas de pago y productos de calidad. Además de ofrecer alimentos naturales y frescos, elaborados en un obrador propio, cuenta con opciones sin gluten, vegetarianos o para veganos, adaptando de esta forma su servicio a las necesidades y realidades de cada uno de sus clientes.

Actualmente cuenta con más de 9.000 puntos de venta distribuidos principalmente por la Comunitat Valenciana, con presencia también en otras regiones, que ofrecen más de 600 referencias con productos de las mejores marcas. La empresa líder en vending cuenta con una plantilla que supera los 300 empleados y opera en 11 centros logísticos.

Teika cuenta con más de 9.000 puntos de venta distribuidos principalmente por la Comunitat Valenciana. / Teika

La tecnología es otros de los valores fundamentales de la compañía: innovación, sostenibilidad, diseño y estrategia forman parte de la apuesta de Teika. El diseño tiene presencia no solo en la estética de sus máquinas, sino en el conjunto de la experiencia que se pretende que tenga el usuario en su interacción con ellas.

La mayor apuesta por el deporte femenino

Una buena alimentación es sinónimo de salud, y salud deporte van de la mano, por ello, y sumando otro valor fundamental para Teika como es la igualdad, la empresa de vending inició la mayor apuesta por el deporte femenino valenciano en 2017.

Teika es actualmente patrocinador de 17 clubes femeninos ubicado a a lo largo de la Comunitat Valenciana de 8 disciplinas deportivas en una iniciativa que, no solo supone el patrocinio de los equipos de fútbol, baloncesto, rugby, hockey, voleibol, atletismo, waterpolo o balonmano; sino que pone el foco en las mujeres deportistas con toda una serie de acciones que dan visibilidad a las jugadoras, sus equipos, su talento y su trabajo dentro de la campaña "Juegan ellas, ganamos todos", la mayor apuesta por el deporte femenino en la Comunitat Valenciana.

Una iniciativa que está generando una gran comunidad y cuyo objetivo es potenciar el crecimiento de las deportistas y visibilizarlas como mujeres refrentes.

Juegan ellas, ganamos todos

Al patrocinio deportivo se han ido sumando otras acciones con el fin de dar visibilidad a nuestras deportistas, como por ejemplo la creación del primer álbum de cromos de deporte femenino de la historia, o la elaboración de un manual de estilo para periodistas.

A ello se suman iniciativas como ‘Más en meta’, en colaboración con Maratón Valencia, que buscaba promover la participación de más mujeres en el maratón de Valencia, o las charlas ‘ciclo Vital’, de formación para deportistas, o la reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para presentarle todas estas iniciativas en defensa del deporte femenino.

La campaña "Juegan ellas, ganamos todos" impulsada por Teika en 2017 es la mayor apuesta por el deporte femenino en la Comunitat Valenciana. / Teika

Los equipos que forman parte de "Juegan ellas, ganamos todos" esta temporada son: Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF, Valencia Basket Club, CB Claret Benimaclet, Valencia Hockey, Rugby Turia- les Abelles, CBM Elche, Balonmano Morvedre, Elda Prestigio, Hándbol Mislata, Levante UD BM Marni, Club Sant Joan d’Alacant, Club de Voleibol Playas de Benidorm, Waterpolo Turia así como el Club de Atletismo Safor Teika.