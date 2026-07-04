Unai Simón: "¿Convencer a Lamine para que defienda? Creo que tenéis una imagen diferente de él"

Unai Simón fue el encargado de atender a los medios de comunicación en la concentración de España en el Mundial 2026 y el guardameta del Athletic Club desgranó la actualidad de la selección con su habitual aplomo y sentido común. Como no podía ser de otra manera, la rueda de prensa giró en torno al inminente Portugal-España-Portugal y sus principales figuras, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal; pero también hubo tiempo para el récord de imbatibilidad del meta vasco y su admiración por el Chopo Iribar, para su competencia con Joan Garcia y David Raya, para el Memo Ochoa o para el México-Inglaterra.

Unai Simón admitió que el objetivo del equipo, tras su buena actuación frente a Austria, es acercarse al nivel conseguido en la Eurocopa 2024, cuando España se proclamó campeona. "La Eurocopa fue bastante completa, casi perfecta. Estamos teniendo un Mundial progresivo, nos costó la adaptación pero nos estamos acostumbrando más. Para ganar a Portugal tendremos que estar cerca de ese nivel".

En cuanto al rival, espera que el planteamiento de Portugal "será muy similar a la final de la Nations League y tenemos que corregir errores de esa final. No tuvimos un juego fluido y ellos hicieron una presión muy intensa". En este sentido, consideró que "estamos haceindo un trabajo de presión desde Oyarzabal al último defensa que puede ser la clave". La fórmula sería "centrarnos en nuestro juego sin olvidar esa final de la Nations". En todo caso, Unai repitió que para superar los octavos de final "tendremos que hacer un grandísimo partido".

Las ayudas de Lamine

Sorprendió que preguntaran a Simón por el compromiso defensivo de Lamine Yamal, pero el portero de la selección abortó el mínimo atisbo de debate al respecto de las ayudas defensivas del azulgrana. "Creo que no hay que convencerle (para que defienda). Creo que tenéis una imagen diferente de la que tenemos de Lamine en el grupo. En ataque es determinante y en defensa nos ayuda muchísimo. Vemos en todos los partidos cómo corre y cómo defiende y es una de sus señas de identidad. Si él corre y defiende, nos motiva ver a alguien tan determinante como él jugar así". E insistió para despejar las dudas: "No hay que convencerle de nada, quiere hacer algo grande en este Mundial y sabe que eso pasa por trabajar en defensa; lo dice y lo hace". Y concluyó sus argumentos: "(Lamine) sabe que la banda izquierda de Portugal es de las más peligrosas del Mundial y sé que va a hacer un gran partido".

Diseccionando a Cristiano

Otro de los nombres propios de este partido es Cristiano Ronaldo, y Unai Simón también analizó a la veterana estrella portuguesa. "El Cristiano Ronaldo de hoy en día no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su mejor momento, pero hay que tenerlo lo más alejado posible del área. En el área es determinante: se busca muy bien los espacios, remata muy bien y tiene una capacidad goleadora envidiable que cualquier equipo querría tener. Creo que el mejor plan es tener nosotros la pelota, el mayor tiempo posible en el campo rival, y que se acerque muy poco a nuestro área".

Detallando un poco más las señas de identidad de CR7, Simón destacó que "en el área, Cristiano se busca él solo la vida para encontrar pases filtrados, hacerse espacios, rematar... No sé cómo han de controlarlo porque con el bagaje que tiene y con el tiempo que lleva con sus compañeros entiende muy bien lo que debe hacer. Si pisa el área es determinante, lee muy bien las situaciones y por eso hay que tenerlo muy alejado de ella", concluyó.

Orgulloso de su racha y del equipo

El guardameta de España también habló de su histórico récord de imbatibilidad y de la felicitación que le dedicó el mítico José Ángel Iribar, 'el Chopo'. "Lo del récord habla mejor del equipo que de mí y estamos todos orgullosos. Concedemos pocas ocasiones y tenemos mucha posiesión. Todo el equipo trabaja por y para ello en defensa".

Unai avisó que mantener esas estadísticas será muy difícil a partir de ahora. "Venimos en una buena dinámica pero el partido contra Portugal será diferente, vamos a recibir más ocasionmes y va a ser más disputado". Y también bromeó reconociendo que la del guardameta "es una posición determinante, aunque un poco ingrata porque somos un poco los villanos, los que paramos los goles y cuando vienen mal dadas somos los primeros señalados y cuando hay los goles son los delanteros los que aparecen en las portadas".

Sobre el récord en sí, dijo con modestia que "siempre habrá récords que agrandar y ojalá yo pueda seguir alargando el mío", aunque lo cambia por llegar muy lejos en el Mundial. "Ojalá lleguemos a la final con solo tres tiros a puerta en contra. O que me marquen tres, pero que ganemos por cuatro".

La felicitación de Iribar, ídolo del Athletic Club y de la Selección, fue muy especial para él porque además lo reconoció como el número uno actual. "Para todos los que formamos parte del Athletic y lo tenemos en el corazón, Ángel es el mejor, el número uno. Me halaga mucho que diga eso, es un orgullo para mí, pero la huella y el legado que ha dejado Iribar yo nunca la podré dejar".

La precocidad d e Cubarsí

Unai Simón reconoció el temple con el que juegan Lamine o Pau Cubarsí, pese a su juventud, y aseguró que en el equipo sí ponene en valor su precocidad. "Nosotros sabemos lo que valen Pau, Lamine y todos los jugadores que tenemos en plantilla y el míster, también. Me sorprende que tengan 18 o 19 años pero asuman esa madurez que es algo envidiable".

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A la hora de hablar de favoritos, explicó que todavía no ha podido ver a todoslos equipos. "He visto potencias como Argentina o Inglaterra, pero no he visto todos los partidos, bastante tengo en concentrarme con Portugal y dejar esta portería a cero". En cuanto a las opciones de España, "las selecciones que ganan en un Mundial son los que están muy bien en ataque y en defensa Lo más importante es saber que los once juegan a lo mismo".