Liga F
El Valencia CF refuerza su portería con Alice Pinguet
La guardameta, internacional francesa con las categorías inferiores, se suma al equipo dirigido por Mikel Crespo hasta junio de 2027 procedente del AS Saint-Étienne
Jaume Puig/EFE
El Valencia Femenino ha fichado a la guardameta internacional francesa con las categorías inferiores de la selección gala Alice Pinguet para que defienda la portería valencianista hasta el 30 de junio de 2027.
Pinguet, nacida en Nevers (Francia) y de 24 años, se suma al equipo dirigido por Mikel Crespo procedente del AS Saint-Étienne en la vuelta del club a la Liga F tan solo un año después de su descenso a Primera RFEF.
La portera inició su carrera deportiva en las categorías inferiores del PSG Féminines, llegando a debutar con el primer equipo. En verano de 2021 marchó cedida una temporada al Le Havre y volvió al club parisino una campaña antes de fichar por el Dijon, donde estuvo desde el 2023 hasta 2025.
En el comunicado, el Valencia explicó que se trata de "una portera con muy buenos reflejos, que destaca por su gran dominio del juego aéreo y por su capacidad para jugar con los pies".
Por su parte, Pinguet expresó que "estoy muy feliz e ilusionada con mi llegada al Valencia CF Femenino. Incorporarme a un club tan prestigioso como el Valencia es un verdadero orgullo. Llego con muchas ganas, con el objetivo de seguir creciendo y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Superdeporte
- Nuevo frente abierto entre València y la Generalitat por el ruido de los conciertos tras una actuación de Chayanne
- Edwards empieza a contratar a 1.200 trabajadores para su planta de Moncada
- Un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural de Alicante
- Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap
- Cuatro detenidos por el incendio de los bajos de la calle Picayo
- Castelló asigna un agente de la Policía Local para mantener el orden en la piscina
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- La Cúpula de El Capricho: Un mundo imaginado al servicio del buey