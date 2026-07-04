Xabi López-Arostegui abandona Valencia Basket tras cinco años como 'taronja'

Tras una temporada histórica, Valencia Basket sigue anunciando salidas. Si ayer el club comunicaba el adiós de Jaime Pradilla y Pedro Martínez -camino al Real Madrid- y esta mañana era el turno del de Sergio de Larrea -esta vez rumbo a los Dallas Mavericks de la NBA-, este mediodía era el turno de Xabi López-Arostegui, quién abandona el equipo pese a tener un año más firmado. Valencia Basket y el alero, en concreto, han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del internacional español, acabando así una etapa que ha durado cinco temporadas y 253 encuentros. Una cifra que le deja en la 15ª posición en el ranking histórico de partidos disputados con el primer equipo masculino.

Agradecimiento

En un comunicado, el club 'taronja' ha querido agradecer "la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Xabi López-Arostegui durante el tiempo que ha defendido la camiseta taronja y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal". El adiós se produce tras una temporada en la que se ha culminado el doblete de Supercopa y Liga ACB y en la que el jugado ha participado en 27 partidos en los que ha sumado de media 4,4 puntos y 3,1 rebotes para 5,4 créditos de valoración por encuentro.

Xabi López-Arostegui llegó a València en el verano de 2021 procedente del Joventut y ha participado en más de 250 encuentros como taronja con una media de 7,2 puntos con un 33,4% en triples y 3,6 rebotes para 8,7 créditos de valoración. Su mejor campaña en Valencia Basket fue la primera, en la que presentó su mejor tarjeta como taronja con unos números de 9,1 puntos y 4,2 rebotes para 10,4 de valoración. Su rendimiento en la EuroCup 2024-25 le permitió ser designado en el Segundo Mejor Quinteto de esta competición europea.

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Rendimiento internacional

Durante su etapa como taronja, el jugador vasco ha sido un habitual de la Selección Española, con la que obtuvo la medalla de oro en el EuroBasket de 2022. Como jugador de Valencia Basket ha participado en dos Juegos Olímpicos (Tokio y París) y en los EuroBaskets de 2022 y 2025.