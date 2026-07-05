Dylan Osetkowski queda libre tras pagar su cláusula al Partizan

De forma paralela a la marcha de muchos de sus jugadores, el Valencia Basket ha empezado a trabajar en la reconstrucción de la plantilla. De momento, el argentino Gonzalo Corbalán ha sido el primer fichaje confirmado por el club taronja, a la espera de oficializar definitivamente la llegada de TJ Shorts. Pero si hay una posición que hay que reforzar al margen del juego exterior, es la de ala-pívot, al sumarse la baja de Jaime Pradilla a la de Braxton Key.

Y es que aquí donde la opción de Dylan Osetkowski se ha puesto más a tiro que nunca después de que el norteamericano con pasaporte alemán haya pagado su cláusula de salida al Partizan para ser agente libre. El jugador gusta en un Valencia Basket que se ha interesado por su situación y encaja a nivel deportivo por su versatilidad, su capacidad para abrir la pista y su experiencia en la Liga Endesa tras su paso por el Unicaja de Málaga, donde en tres temporadas, ganó dos Copas del Rey, dos Ligas de Campeones, una Supercopa y una Intercontinental.

Dylan Osetkowski, en una acción ante Jaime Pradilla hace dos temporadas en La Fonteta. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

El mensaje de Raznatovic

"Dylan Osetkowski ha ejercido la cláusula de salida en su contrato, convirtiéndose oficialmente en agente libre tras notificar al club su decisión. Se espera que su próximo destino se confirme en algún momento de la próxima semana", señala su agente, Misko Raznatovic.

Eso sí, no le faltan pretendientes y uno de ellos de la propia Liga Endesa, ya que está también en el punto de mira del UCAM Murcia.

En cualquier caso, cabe recordar que el ex de Unicaja ha competido este año gracias a una suspensión cautelar de una sanción por dar positivo en mariuhana en un control en 2023, pendiente aún de si la suspensión pasa a ser definitiva o no.

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Mirotic y Smits

Por otra parte, desde 'Encestando' aseguraban este sábado que la opción de Nikola Mirotic no estaba descartada para el Valencia Basket a pesar de contar ya con 35 años y haber bajado algo sus números en las últimas temporadas. Su calidad y experiencia, unida a su condición de cupo y al hecho de haber quedado libre por los problemas económicos del Mónaco, le ponen a tiro de club de Euroliga que busquen un '4' de nivel. Una situación similar a la que se encuentra Rolands Smits, recientemente desvinculado del Anadolu Efes y también con la condición de cupo para jugar en la Liga Endesa. El Valencia BC se interesó por él hace cuatro años cuando dejó el Barça, pero entonces fichó por el Zalgiris Kaunas.