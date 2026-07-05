Giannakopoulos anuncia la fecha de la revisión médica de Brancou Badio

Darius Thompson, Isaac Nogués, Braxton Key, Pedro Martínez, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, López-Arostegui y Jean Montero. Todos ellos han dejado ya de manera oficial el Valencia Basket, en algunos casos previo pago de su cláusula de rescisión. Pero aún queda otro por oficializar su salida y pasar por caja y todo indica que el adiós de Brancou Badio es cuestión de horas.

La decisión definitiva del senegalés de dejar el Valencia Basket se conoce desde el final de la Liga Endesa, pero más de una semana después aún no se ha hecho oficial el pago de su cláusula de rescisión, que asciende a 1,5 millones de euros desde su renovación del pasado mes de abril, cuando se le amplió su contrato hasta 2029.

Reconocimiento médico

Eso sí, el jugador ya tiene fecha prevista para estar en Atenas y pasar el reconocimineto médico, tal y como confirmó el propio Dimitris Giannakopoulos, en su cuenta de Instagram. "No duermo desde el jueves. Badio se somete a pruebas médicas el martes; el miércoles será... otra persona", señaló el presidente del Paathinaikos, quien ha echado el resto para fichar también a Isaac Bonga, pretendido por el Barça y el Real Madrid.

Brancou Badio, en el segundo partido de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos. / M. A. Polo / Valencia Basket

Intento por retenerlo

En el caso de Badio, el Valencia Basket intentó retenerlo tras conocer la oferta que había recibido del Panathinakos hasta el punto de igualarla, pero no pudo repetir esfuerzo cuando el club griego la volvió a mejorar días después. El mayor coste bruto de la operación que debía afrontar el Valencia BC respecto a los clubes griegos jugó en este caso en contra de los intereses taronja, que querían seguir contando con el senegalés pero sin poder llegar a igualar esa última propuesta.

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Badio llegó a València en el verano de 2024 procedente del Baxi Manresa, equipo en el que ya había estado a las órdenes de Pedro Martínez durante tres campañas. Se va dos temporadas después y tras hacer historia en una temporada con doblete y con clasificación para la Final Four de la Euroliga. Un nuevo reto deportivo que le llevará a jugar en el equipo con más presupuesto de Europa y en el que será rival directo de un Jean Montero que jugará en el Olympiacos y que cerró su etapa de taronja este mismo domingo.