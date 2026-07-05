Justin De Haas, un fichaje con los deberes hechos: los detalles que explican por qué llega con ventaja al Valencia CF

La de fichar por el Valencia CF y triunfar en la liga española con el equipo de Mestalla se ha convertido en una tarea complicada, en especial, desde que la familia Lim gobierna los designios del club hace ya más de una década. Sin embargo, el esfuerzo previo antes de aterrizar en su nuevo destino y tratar de acelerar los procesos de adaptación siempre sirve de ayuda para cualquier futbolista que procede del extranjero. Ese es el caso del neerlandés Justin de Haas, tremendamente ilusionado con su etapa en Mestalla desde que a finales de enero se cerraron los acuerdos para ser jugador blanquinegro hasta el 30 de junio de 2030.

Desde entonces, la adaptación a la competición y a las costumbres españolas, que la familia de De Haas conoce en cierta medida al haber pasado algunos periodos de vacaciones estivales en la Península, ha sido una obsesión para el central zurdo de 26 años. El compromiso del defensa nacido en Zaandam, así como los tres años de crecimiento deportivo en la liga portuguesa, son las principales razones que invitan al optimismo en cuanto a las posibilidades de que el neerlandés, contratado en calidad de agente libre, acabe realizando un buen papel con la camiseta del Valencia.

Visitas a València en busca de casa con antelación para ahora "focalizarse solo en el fútbol"

El pasado mes de marzo las cámaras de este diario captaron al holandés en una de sus visitas a la ciudad. Sin embargo, no era la primera vez ni la última que el exjugador del Famalicao aprovechó un descanso en la competición con su equipo en Portugal para venir a València. Desde el principio, tal y como él mismo explicó en la rueda de prensa de presentación, el propio De Haas y su entorno familiar han querido tener claro dónde vivir, cerca de la Ciutat Esportiva de Paterna, y en verano no preocuparse del estrés de tener que buscar casa.

"Vengo al Valencia a ayudar al equipo, y a dar lo máximo para ganar de nuevo y reconstruir una historia ganadora como se merece el Valencia. Sobre la ciudad, es muy bonita, una gran ciudad. Ya vine hace unos tres años de vacaciones. Y desde enero ya pude preparar la mudanza buscando casa para tenerla ahora, así en estos momentos puedo concentrar toda mi atención en el fútbol, que es para lo que estoy aquí", dijo el neerlandés.

Meses aprendiendo español: "Ya entiendo mucho de lo que me hablan"

Además, las palabras de De Haas a VCF Media demuestran cómo ha aprovechado los meses de la primera mitad de 2026, cuando ya tenía totalmente claro que cambiaría de aires en julio, para acelerar su adaptación a España. Un terreno donde lo primero es el idioma. De hecho, en su primera entrevista en València, Justin se ha atrevido ya a expresarse en castellano para contar qué tal avanza su progreso con el español y cuándo tiene previsto dominarlo para una notable comunicación en el día a día con los compañeros.

"He aprendido español en los últimos dos o tres meses", afirma, y añade: "Ya entiendo mucho de lo que me hablan las personas, pero hablarlo yo es un poco difícil para mí todavía. Pero voy a aprender más español en los próximos meses".

La ambición de continuar en línea ascendente y tocar la 'Oranje'

El defensa, que llega en línea ascendente tras confirmarse como uno de los defensas más brillantes de la liga portuguesa, muestra ambición por seguir ese crecimiento deportivo con la camiseta del Valencia en una de las cinco mejores ligas de Europa. "Cuando me llamó el Valencia, un gran club, no pude decir que no. Ahora quiero confirmar la confianza que he tenido, devolver el apoyo y el cariño, siendo un jugador adecuado para este equipo", indicó.

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"Conozco la historia de los grandes jugadores holandeses en el Valencia. Sé que aún no soy ese gran jugador, pero voy a luchar por serlo", precisó el central zurdo, que también tiene en su cabeza poder debutar en esta nueva etapa de su carrera con la selección 'Oranje'. Sabe que si responde a las expectativas, el Valencia y LaLiga pueden ser la puerta ideal hacia su selección.