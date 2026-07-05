OFICIAL: Jean Montero paga la cláusula y deja de ser jugador del Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho oficial este domingo la salida de Jean Montero. El escolta dominicano ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión contemplada en su contrato y, de este modo, queda desvinculado de la entidad valenciana tras dos temporadas en las que ha sido una pieza fundamental en los mayores éxitos recientes del club. Su marcha pone fin a una etapa marcada por títulos colectivos, actuaciones decisivas y numerosos reconocimientos individuales que le consolidaron entre los mejores jugadores del continente.

Una despedida tras dos temporadas históricas en Valencia y un legado inigualable

El club ha querido despedirse del jugador agradeciéndole públicamente "la profesionalidad, el compromiso y el trabajo" mostrados desde su llegada en el verano de 2024, cuando aterrizó procedente del MoraBanc Andorra. En ese periodo, Montero disputó un total de 131 partidos con la camiseta 'taronja' y fue protagonista directo de la conquista de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

Durante su primera campaña firmó unos promedios de 15,1 puntos, 3,4 rebotes, 4,6 asistencias y 17,9 créditos de valoración por encuentro. Su rendimiento le permitió convertirse en el primer jugador de la historia en conquistar tres veces consecutivas el premio al Mejor Joven de la Liga Endesa, además de ser incluido en el Mejor Quinteto de la competición. En la EuroCup también fue distinguido con el Rising Star y una plaza en el Mejor Quinteto del torneo.

Una segunda campaña de consagración en la Euroliga antes de iniciar un nuevo desafío

En la temporada 2025-26, pese a perderse la Supercopa por una lesión en un dedo, Montero volvió a ser determinante para que el Valencia Basket firmara la mejor clasificación europea de su historia y levantara su segundo título de la Liga Endesa. El dominicano cerró el curso con medias de 15,2 puntos, 2,9 rebotes, 4,5 asistencias y 18,4 créditos de valoración en los 75 encuentros que disputó.

Su extraordinario rendimiento también tuvo recompensa a nivel individual. Fue incluido en el Mejor Quinteto de la Euroliga, elegido MVP de los Playoffs de la máxima competición continental y distinguido nuevamente como Rising Star. En la Liga Endesa repitió presencia en el Mejor Quinteto y fue nombrado MVP del Playoff Final que terminó con el título del conjunto valenciano.

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Con el pago de la cláusula de rescisión queda cerrada oficialmente una de las etapas más brillantes de la historia reciente del Valencia Basket. El club pierde a uno de sus grandes referentes deportivos, mientras Jean Montero afronta una nueva etapa en su carrera tras consolidarse como una de las grandes estrellas del baloncesto europeo.