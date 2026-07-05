Partidazo de Álvaro Cárdenas en la derrota de España ante Georgia

Álvaro Cárdenas no deja pasar ni una oportunidad. Lo hizo en el Valencia Basket con Pedro Martínez y lo está haciendo también en la selección española a las órdenes de Chus Mateo. Ya brilló el pasado 2 de julio con un recital de asistencias ante Dinamarca y este domingo ha sido el mejor de España junto a Willy Hernangómez, al llegar hasta los 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y 19 de valoración.

Unos números que explican el por qué fue el jugador con más minutos en pista (29:25) después de salir en el quinteto inicial ante Georgia junto a Darío Brizuela, Hugo González, Izan Almansa y el propio Willy. Un partido que le afianza con España y que pudo redondear aún en el último segundo de la prórroga con un triple que habría dado la victoria en un partido que acabó escapándose por un ajustado 91-89.

Álvaro Cárdenas, el jugador con más minutos en pista ante Georgia. / Alberto Nevado / FEB

Inicio espectacular

Ya en el primer cuarto, con casi siete minutos en pista, sumó 6 puntos, un tapón y una asistencia que sumar a su habitual intensidad defensiva. Menos tiempo tuvo en el segundo período, con un rebote y una asistencia en poco más de 2 minutos, pero tras el descanso, volvió a asumir protagonismo en todas las facetas del juego.

España abría brecha y se ponía con un +22 tras una espectacular acción suya, en la que anotó tras robar el balón echándose al suelo poco después de dar una asistencia. En el último cuarto, con problemas para frenar la remontada local, anotó una gran canasta para poner el 76-81, aunque al final no pudo evitar que el partido se fuera a la prórroga.

Protagonista en la prórroga

En el tiempo añadido, anotó la primera canasta tras una asistencia de su ya excompañero Jaime Pradilla (7 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias). Su intensidad defensiva era clave en unos minutos decisivos en los que sumó un segundo tapón y un rebote defensivo en lucha con un colosal Shengelia (37 puntos y 10 rebotes) a menos de un minuto para el final y con empate a 89 en el marcador.

Jaime Pradilla y Álvaro Cárdenas, durante el calentamiento de España antes de medirse a Georgia. / Alberto Nevado / FEB

No dudó en asumir la responsabilidad ofensiva en las últimas acciones, aunque no acertó con el triple que pudo dar la victoria en el último segundo. España, pese a ello, pasado a la segunda fase de clasificación para el Mundial con una sola derrota, la de este domingo ante una Georgia que se jugaba su continuidad o no en el camino hacia el Mundial y que logró una remontada que parecía imposible en el tercer cuarto. El Valencia BC, por su parte, se frota las manos con el crecimiento de un jugador que llegó para ayudar a final de temporada y que forma ya parte del próximo proyecto como jugador asentado en el primer equipo.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: GEORGIA, 91 - ESPAÑA, 89 (38-52, al descanso, 83-83 al término del tiempo reglamentario).

GEORGIA: Ochkhikidze (-), Reed (32), Sanadze (5), Shengelia (37) y Bitadze (4) --quinteto inicial--; Jintcharadze (6), Andronikashvili (-), Merkviladze (3) y Turdziladze (4).

ESPAÑA: Cárdenas (14), Brizuela (5), González (9), Almansa (8) y Hernangómez (19) --quinteto inicial--; Parra (3), Saint-Supéry (13), Alonso (-), Oriola (5), Pradilla (7), Paulí (-), Bassas (6).

--PARCIALES: 14-32, 24-20, 19-19, 26-12 y 8-6.

--ÁRBITROS: Kozlovskis (LAT), Jurcevic (CRO) y Bongiorni (ITA). Eliminaron por faltas a Sanadze.

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--PABELLÓN: Tbilisi Sports Palace.