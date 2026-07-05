Vithas Urbania conquista con autoridad el Trofeo SM La Reina

El equipo Vithas Urbania puso el broche de oro a su participación en el 27º Trofeo SM La Reina – 38ª Copa Almirante Sánchez-Barcáiztegui con una nueva victoria en la tercera y definitiva jornada de competición. El Soto 52 armado por Tomás Gasset se adjudicó la única prueba disputada este domingo y completó un campeonato perfecto, con cinco triunfos en otras tantas regatas.

La jornada de este domingo estuvo marcada por el poco viento, aunque permitió celebrar una única manga, un recorrido compuesto de 5,35 millas en el que el Vithas Urbania volvió a demostrar su superioridad. La embarcación cruzó la línea de llegada con un tiempo invertido de 49 minutos y 37 segundos, imponiéndose por 25 segundos en tiempo compensado al Aproperties Blue Carbon y por 43 segundos al Hispania.

La prueba resultó muy técnica, debido al escaso viento, pero el Vithas Urbania volvió a acertar en sus decisiones y maniobras. El equipo, consciente de su ventaja, se permitió incluso reservar algunas de sus velas para evitar alguna rotura de cara a la próximas regatas.

Con este nuevo triunfo, el equipo cierra el campeonato con un registro inmaculado: cinco primeros puestos en cinco pruebas, resultado que le permite finalizar la clasificación general con 4 puntos, tras aplicarse el descarte reglamentario, aventajando en cinco puntos al Aproperties Blue Carbon y en seis al Hispania.

El equipo Vithas Urbania, el mejor en el Trofeo SM la Reina de vela. / María Muiña

El pleno de victorias confirma el excelente momento del Vithas Urbania y refrenda el trabajo realizado por toda la tripulación durante un campeonato en el que ha sabido adaptarse a diferentes condiciones de viento y recorrido, manteniendo un rendimiento sobresaliente desde la primera hasta la última prueba.

Reacciones en el campeón

Tomás Gasset se ha mostrado muy satisfecho con el triunfo del equipo y ha señalado que "llegábamos a València con ganas de quitarnos la espina clavada del Trofeo Conde de Godó, en el que, por poco, no pudimos conseguir la victoria y lo hemos hecho de la mejor manera posible".

El patrón del Vithas Urbania ha felicitado a sus rivales: "tanto la Armada como el Blue Carbon de Toni Guiu han navegado muy bien y nos lo han puesto difícil" y también ha tenido unas palabras de agradecimiento para su tripulación remarcando que "han hecho un gran trabajo. Tanto el barco como el equipo han estado muy sólidos".

Tras recoger el trofeo de ganador de la clase ORC 0, Tomás Gasset ha explicado que "ya estamos pensando en la Copa del Rey Mapfre, que será el gran cierre de la temporada para nosotros. Intentaremos navegar con la misma pasión y concentración que aquí, en València".

Noticias relacionadas

La victoria en el Trofeo SM La Reina supone un importante impulso para el equipo, que añade un nuevo éxito a su temporada y consolida al Vithas Urbania como uno de los favoritos de la clase ORC 0 de cara a la 44 Copa del Rey Mapfre, que se disputará en Palma del 1 al 8 de agosto y que es el próximo gran objetivo.