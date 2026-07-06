Santi Cañizares, exguardameta del Valencia CF: "Los entrenadores no saben de porteros"

Otra cosa no, pero hay que reconocer que Santi Cañizares, exportero del Valencia CF, es un comentarista que da juego a las retransmisiones deportivas. Anoche, durante el Brasil-Noruega, el exguardameta internacional dejó algunos chispazos en la Cadena Cope.

Así, tras dos buenas intervenciones de Alisson Becker, cancerbero de la selección brasileña, Cañizares elogió las paradas del carioca y aseguró que el “único gremio” que “no tiene ni idea” de porteros “son los entrenadores”. Y ahondó en su argumento, asegurando que hay técnicos que no saben nada de las cuestiones que rodean la portería. Además, bromeó considerando que los periodistas están a la par con los entrenadores en esta materia.

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Cucarachas o ratas

Durante el partido, también fue motivo de conversación qué les causaba más terror: si contrarse con una cucaracha o con una rata. Cañizares lo tenía claro: “una rata, sin duda”. Y aseguró que a una cucaracha “podría darle un beso en la boca” pero si se encontraba con un roedor la cosa cambiaba. “Si me encuentro con una rata por la noche un parque, ahhggg”, exclamó en antena el exvalencianista.