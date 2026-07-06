Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio SonejaAviso rojo ola de calorFinca RojaDesalojados AzuébarSucesos XàbiaPropietarias pisosPretemporada Valencia CF
instagramlinkedin

Santi Cañizares, exguardameta del Valencia CF: "Los entrenadores no saben de porteros"

Santi Cañizares manifestó en antena que los entrenadores son el "único gremio" que desconoce las particularidades de la posición de portero en el fútbol

Santi Cañizares, uno de los comentaristas de fútbol más activos del panorama nacional

Santi Cañizares, uno de los comentaristas de fútbol más activos del panorama nacional / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Otra cosa no, pero hay que reconocer que Santi Cañizares, exportero del Valencia CF, es un comentarista que da juego a las retransmisiones deportivas. Anoche, durante el Brasil-Noruega, el exguardameta internacional dejó algunos chispazos en la Cadena Cope.

Así, tras dos buenas intervenciones de Alisson Becker, cancerbero de la selección brasileña, Cañizares elogió las paradas del carioca y aseguró que el “único gremio” que “no tiene ni idea” de porteros “son los entrenadores”. Y ahondó en su argumento, asegurando que hay técnicos que no saben nada de las cuestiones que rodean la portería. Además, bromeó considerando que los periodistas están a la par con los entrenadores en esta materia.

Noticias relacionadas

Cucarachas o ratas

Durante el partido, también fue motivo de conversación qué les causaba más terror: si contrarse con una cucaracha o con una rata. Cañizares lo tenía claro: “una rata, sin duda”. Y aseguró que a una cucaracha “podría darle un beso en la boca” pero si se encontraba con un roedor la cosa cambiaba. “Si me encuentro con una rata por la noche un parque, ahhggg”, exclamó en antena el exvalencianista.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents