Ferran "regala" el pase a cuartos desde el banquillo

Ferran Torres necesitaba una noche como esta. El delantero valenciano volvió a ser determinante con la selección española al participar en la acción que dio el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Con el partido completamente bloqueado ante Portugal y el 0-0 manteniéndose hasta el tiempo de descuento, el atacante apareció en el minuto 91 para asistir a Mikel Merino, que definió en el mano a mano ante Diogo Costa y certificó la clasificación de España.

El futbolista del FC Barcelona comenzó el encuentro en el banquillo y entró en el minuto 75 en sustitución de Álex Baena. Desde su entrada, España ganó profundidad y presencia ofensiva, y cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, Ferran encontró el momento para marcar diferencias con un pase decisivo que acabó convirtiéndose en el único gol del partido.

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La asistencia supone un importante impulso anímico para el valenciano. Su Mundial estaba siendo discreto y todavía no ha conseguido estrenarse como goleador en el torneo, una situación que había afectado a su confianza. Sin embargo, su participación decisiva ante Portugal puede marcar un punto de inflexión justo cuando España afronta los cuartos de final con el objetivo de seguir soñando con el título.