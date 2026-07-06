Ferran "regala" el pase a cuartos desde el banquillo
La selección española pasa a cuartos de final de este Mundial eliminando a la Portugal de Cristiano Ronaldo
Merino convirtió el mano a mano ante Diogo Costa, Ferran asistió
Carlos Subiela
Ferran Torres necesitaba una noche como esta. El delantero valenciano volvió a ser determinante con la selección española al participar en la acción que dio el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Con el partido completamente bloqueado ante Portugal y el 0-0 manteniéndose hasta el tiempo de descuento, el atacante apareció en el minuto 91 para asistir a Mikel Merino, que definió en el mano a mano ante Diogo Costa y certificó la clasificación de España.
El futbolista del FC Barcelona comenzó el encuentro en el banquillo y entró en el minuto 75 en sustitución de Álex Baena. Desde su entrada, España ganó profundidad y presencia ofensiva, y cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, Ferran encontró el momento para marcar diferencias con un pase decisivo que acabó convirtiéndose en el único gol del partido.
La asistencia supone un importante impulso anímico para el valenciano. Su Mundial estaba siendo discreto y todavía no ha conseguido estrenarse como goleador en el torneo, una situación que había afectado a su confianza. Sin embargo, su participación decisiva ante Portugal puede marcar un punto de inflexión justo cuando España afronta los cuartos de final con el objetivo de seguir soñando con el título.
Fuente: Superdeporte
- El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- ¿Cómo es la Finca Roja por dentro?
- Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana
- La Cúpula de El Capricho: Un mundo imaginado al servicio del buey