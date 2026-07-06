Las historias del España-Portugal: del gol en fuera de juego de Villa al penalti fallado por Morata

España se enfrenta esta noche a Portugal por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026. Desde 2010, año en el que la Roja conquistó su única estrella, españoles y lusos han convertido su vecindad futbolística en una rivalidad de márgenes estrechos, noches largas y desenlaces con valor de época. Sin contar amistosos, el pulso oficial desde Sudáfrica 2010 hasta la final de la Liga de Naciones de 2025 deja seis capítulos: dos triunfos españoles en el tiempo reglamentario, cuatro empates y dos tandas de penaltis, una para cada lado. En goles, sin contar lanzamientos desde los once metros, España domina por 8-6. A nivel histórico, de los 41 enfrentamientos, España se impuso en 18 y Portugal en siete.

La primera escena pertenece al Mundial de 2010. En Ciudad del Cabo, España encontró ante Portugal una de esas victorias mínimas que explican un título máximo. David Villa, en posible fuera de juego (no había VAR), marcó el único gol del partido, en octavos de final, y La Roja avanzó en una ruta que acabaría con su primera estrella.

Dos años después, en Donetsk, el duelo cambió de escenario pero no de tensión. La semifinal de la Eurocopa 2012 terminó 0-0 tras la prórroga y España sobrevivió en los penaltis por 4-2, con Cesc Fàbregas cerrando la clasificación para la final. Aquel triunfo mantuvo en pie la edad de oro de la selección, que después levantaría su segunda Eurocopa consecutiva goleando 4-0 a Italia en la Final.

El tercer acto oficial fue el más volcánico. En el Mundial de Rusia 2018, Portugal y España empataron 3-3 en Sochi en un partido marcado por el triplete de Cristiano Ronaldo, el doblete de Diego Costa y el gol de Nacho. Un “derbi ibérico” de seis goles condicionado también por el terremoto interno español tras la destitución de Julen Lopetegui en la víspera del torneo.

La Nations League abrió una nueva etapa en 2022. En Sevilla, España y Portugal empataron 1-1: Morata adelantó a La Roja y Ricardo Horta igualó en el tramo final. La vuelta en Braga sí tuvo golpe español. España llevaba 19 años sin ganar en territorio portugués; lo hizo con una actuación decisiva de Unai Simón y un gol de Álvaro Morata a falta de dos minutos, que metió al equipo de Luis Enrique en la fase final del torneo.

La final de la Nations

La revancha lusa llegó en Múnich, en la final de la Liga de Naciones de 2025. España se adelantó dos veces, con Zubimendi y Oyarzabal; Portugal respondió con Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo. Tras el 2-2 y una prórroga sin goles, Portugal fue perfecta desde el punto de penalti, Morata, otra vez como en la Eurocopa 2021 ante Italia, falló el cuarto lanzamiento español y Rúben Neves cerró el 5-3. Con ese triunfo, Portugal se convirtió en la primera selección con dos títulos de la Nations League.

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El balance dibuja una rivalidad sin dominio absoluto. España golpeó primero en los años de su ciclo más glorioso, eliminando a Portugal del Mundial 2010 y de la Eurocopa 2012. Portugal respondió desde la resistencia emocional de Cristiano en 2018 y desde la madurez competitiva de 2025. Entre medias, la Nations League de 2022 dejó la mejor victoria española fuera de casa en la serie reciente.