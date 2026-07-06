El Levante cierra la campaña de abonos con 19.500 renovaciones, un 2,6% menos que el pasado año

El Levante UD ha cerrado de manera definitiva la campaña de abonos para la temporada 2026/2027. Así la cifra de abonados se sitúa en los 19.500 abonados. Si bien el conjunto granota asegura haber cumplido el objetivo marcado inicialmente (incluso asegura que lo ha sobrepasado ligeramente), aunque menos que la temporada pasada. Además, no habrá periodo de nuevas altas.

Cabe recordar que el pasado febrero, el Levante anunciaba que su masa social ascendía a 20.948 abonados, a poco menos de quinientos de su récord histórico, en la campaña 2019-20. Dicho aumento respecto a julio de 2025, venía marcado por los 101 aficionados que se sacaron su abono de media temporada en una promoción abierta exclusivamente para aquellos seguidores que tenían la condición de simpatizante del club.

El club admite que la campaña arroja un leve descenso general del 2,6 % en el número de abonados totales (de forma similar en todas las categorías: infantil, juvenil y adulto), mientras que resalta que un 36,5 % de los menores de 25 años ha optado por dar el salto y actualizar su pase a la modalidad de adulto. "Este trasvase de abonos, sumado al buen ritmo de renovaciones generales ha permitido al club asegurar el aforo que tenía previsto para la temporada", afirman desde la entidad.

Además, aquellos que han optado por tener un abono de adulto a pesar de ser menores de 25 años pueden hacer la cesión del asiento, pues maximizar el aforo en los días de partido en el Ciutat, poder acompañar al equipo y darle todo su aliento como afición es uno de los principales objetivos del club. Y tanto adultos como infantiles y juveniles pueden, como siempre, liberar el asiento con una serie de ventajas como la contabilización de la asistencia o el beneficio económico, entre otras.

Apertura del carnet de simpatizante

El Levante UD abre, a partir de hoy, el plazo para darse de alta como simpatizante. Esta modalidad tiene un precio único de 50 euros para la temporada 2026/2027, y permite disfrutar de ventajas en todas las secciones, incluidos los filiales y la cantera. También mantener la antigüedad en el abono si este año decide no renovarlo, así como acceso a preventa de entradas y descuentos. A su vez, Acceso gratuito para disfrutar del Tour del Ciutat de València, con visitas al Raconet, los vestuarios y las zonas más exclusivas del templo del sentiment granota.