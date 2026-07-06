El joven japonés Sato aterriza en Manises para cerrar su fichaje por el Valencia
Tras su llegada a Manises, el centrocampista japonés completará los trámites para unirse al Valencia CF y participar en la pretemporada
El joven centrocampista japonés Ryunosuke Sato llegó este lunes al aeropuerto de Manises para cerrar su traspaso al Valencia procedente del Tokyo, algo que se espera que suceda en las próximas horas.
El jugador, de 19 años, será sometido a la pertinente revisión médica para concluir una operación que incluye un contrato de larga duración con el club de Mestalla y esta previsto que se una a la pretemporada del equipo que dirige Carlos Corberán.
De diez o extremo
En su llegada al aeropuerto valenciano, Sato se mostró "muy feliz" de llegar a un "gran club" como el Valencia y también contó que ha hablado con el técnico valencianista. Al ser preguntado por si prefiere jugar como 'diez' o como extremo, dijo que puede jugar en ambas posiciones.
Hace unos días el FC Tokyo anunció que Sato no arrancaría la pretemporada con el equipo al ser inminente su traspaso y el pasado jueves cerca de cuatrocientos seguidores acudieron al estadio a despedirle ante su inminente marcha. Sato es desde hace un año internacional absoluto con Japón, en cuyas categorías inferiores ha tenido un papel muy destacado.
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