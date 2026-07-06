El Valencia arranca la pretemporada en una semana que prevé dobles sesiones
Justin de Haas y Guido Rodríguez son las principales novedades en la plantilla del Valencia para la presente campaña, con contratos hasta 2030 y 2028 respectivamente
El Valencia arrancó este lunes la pretemporada sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna y lo hará con dobles sesiones de entrenamiento bajo las órdenes de Carlos Corberán, cuya renovación hasta 2028 se anunció este mediodía.
Con el central neerlandés Justin de Haas, fichado hasta 2030, y el centrocampista argentino Guido Rodríguez, con nuevo contrato hasta 2028 más un año opcional, como grandes novedades, el Valencia inició su primera semana de entrenamientos después de pasar la pasada semana las analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo.
Pronto se incorporará también con el equipo el centrocampista japonés Ryunosuke Sato, que ha aterrizado en Manises para cerrar su traspaso al Valencia procedente del Tokyo con un contrato de larga duración, algo que se espera que suceda en las próximas horas después de pasar la pertinente revisión médica.
En el club también están a la espera de la llegada a la capital del Turia del centrocampista de Mali Aliou Dieng, que podría ser en los próximos días.
De Paterna a Girona
El Valencia entrenará en Paterna del 6 al 12 de julio y al día siguiente el equipo se desplazará a Girona para llevar a cabo una primera concentración donde disputará su primer test del verano.
El Valencia jugará seis amistosos en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona) y en St. George’s Park (Inglaterra). Los rivales del Valencia serán el Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby Country, Stoke City y Newcastle.
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