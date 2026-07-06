El Valencia Basket mantiene los precios de los abonos para la temporada 2026-27

El Valencia Basket afronta su segunda temporada en el Roig Arena coincidiendo con el 40 aniversario del club y lo hace con la ilusión de mantener el éxito de asistencia del pasado curso, cuando el nuevo pabellón taronja registró récords tanto en los partidos del primer equipo masculino (media de 12.400 personas) como femenino (4.200 personas de promedio), además de superar los 15.000 abonados entre ambos equipos. Y en reconocimiento al apoyo de la afición, el club ha decidido no subir las tarifas del abono, a excepción de las zonas VIP con respecto al año de apertura.

La campaña comienza con la renovación de los abonados actuales, la posibilidad de mejora en función de la disponibilidad y continuará con la venta preferente a Amics Taronja antes de abrir la venta libre. En estos primeros días, es muy importante que los ya abonados gestionen su abono, comprobando todos los datos, solicitando descuentos y confirmando, en caso de ser la opción elegida, la renovación automática, como ya informó el Club hace unos días.

Al margen de mantener el precio de los abonos, el club ha decidido premiar el compromiso de la gente con un 10% de descuento descuento en la renovación de su abono. Esta medida hará que los que ya contaron con descuento en el paso de la Fonteta al Roig Arena, tampoco paguen más esta temporada.

La afición del Valencia Basket, en un Roig Arena prácticamente lleno. / Germán Caballero

Este descuento por la asistencia se mantendrá de cara al futuro, aunque para la próxima temporada, pasará a ser individual. Cualquier abonado masculino o femenino que acuda al 80% de los partidos tendrá un 10% de descuento al renovar su abono, así como los que acudan al 70% de los encuentros globales si se tienen los dos abonos. En caso de no poder asistir a un partido, la opción de ceder el abono a un conocido existe, y se tendrá en cuenta igualmente para la asistencia.

Un abono que incluye todo

Valencia Basket ofrece dos tipos de abono: masculino y femenino, así como un descuento en caso de adquirir los dos. Todos ellos otorgan un asiento específico (que no tiene por qué ser el mismo en masculino y femenino adquiriendo ambos) para la totalidad de los partidos que el club disputa como local. A diferencia de otros clubes, Valencia Basket no cobra entrada por eliminatorias finales de ninguna competición, una característica que hizo, por ejemplo, que en una temporada como la 25-26 el abono masculino más económico permitiese ver los encuentros desde 5,81€ euros el partido.

Beneficios por ser abonado

Más allá del acceso a todos los partidos, los poseedores del abono de Valencia Basket contarán con todos estos beneficios:

• Descuentos por asistencia para la temporada 27/28.

• Cede tu abono para partidos a tus amigos o familiares

• Preferencia de compra en entradas adicionales para partidos, así como en competiciones coperas

• Acceso preferente a venta de entradas y viajes organizados por el club

• Descuento del 10% en la compra de entradas para partidos de Valencia Basket

• Descuentos del 10% en tiendas oficiales Valencia Basket

El Roig Arena momentos previos al inicio del duelo / JM López

• Tarifas especiales para visitar el Museo&Tour de Valencia Basket

• Tarifa especial en la GameDay Experience

• Descuentos en productos y servicios por parte de las empresas del Club Taronja

• Participación en sorteos y concursos exclusivos para abonados

• Participación en eventos y acciones promovidas por el club

• Newsletter del club

• Todos los partidos de playoff incluidos

• Descuento del 10% en alquiler de pistas en L’Alqueria del Basket

Descuentos para diferentes edades

Como ya sucediera la pasada temporada, en la que comienza Valencia Basket mantiene la unificación total de los descuentos, que se aplicarán de igual manera al abono masculino y al femenino. Habrá un 30% de descuento infantil (de 4 a 12 años), un 15% juvenil (de 13 a 25 años) y un 15% tanto para pensionistas como para personas de movilidad reducida. Estos descuentos se suman al 10% de premio por la asistencia y serán válidos en cualquier sector exceptuando zonas VIP y Mur, presentando la documentación acreditativa.

El Mur Taronja sigue creciendo

Para quienes quieran animar desde el Mur Taronja, situado en el sector Canasta Central Baja, esta zona repite un 50% de descuento (200 euros) para todos aquellos que se comprometan a asistir a un 80% de los partidos del abono que hayan escogido y estén de pie animando al equipo durante el encuentro. El Mur ha sido clave a la hora de crear un ambiente mágico en el Roig Arena, sobre todo en los partidos decisivos.

Integrantes del Mur Taronja, la grada de animación del Valencia Basket. / JM López

Múltiples opciones VIP y Hospitality

Desde 3.400 euros, aquellos que busquen una experiencia premium seguirán teniendo diferentes opciones para disfrutar de los partidos de su equipo. Los precios irán variando en función del espacio, catering, asiento, etc.

Tres modalidades de pago

Se mantienen las opciones de pago de la pasada temporada y los que renueven su abono podrán elegir entre pago único, domiciliación en dos pagos o pago fraccionado a través de Instantcredit. Para adquirir un nuevo abono, puedes revisar las condiciones de pago en el dossier de campaña.

Calendario de campaña

Hasta el próximo 9 de julio a las 14h los abonados pueden aprovechar para hacer gestiones administrativas con su abono: cambio de titularidad, solicitud de descuentos, cambio al Mur Taronja y configuración de la renovación automática entre otros.

El Roig Arena, teñido de taronja antes del histórico quinto partido del playoff de Euroliga ante el Panathinaikos. / M. A. Polo / Valencia Basket

Del 14 de julio a las 10h al 17 de julio a las 14h habrá plazo para la renovación manual de los abonos que no tuvieran configurada la renovación automática.

Del 22 de julio a las 15h al 23 a las 18:30h, en función de la disponibilidad, habrá mejora de localidades para aquellos que lo deseen.

El 28 de julio a las 12h y hasta el 29 de julio a las 18:30h tendrá lugar la venta preferente de abonos a Amics Taronja, mientras que el día 30 a las 12h se abrirá la venta general de los nuevos abonos restantes.

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Atención al abonado

Para cualquier duda, puedes contactar por mail a abonos@valenciabasket.com por teléfono al 96 395 70 84 pulsando el 1, o presencialmente en la oficina de atención al abonado, ubicada en la tienda del Roig Arena. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 10h a 14h y de 15h a 18:30h.