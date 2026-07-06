El Valencia CF renueva un año a Carlos Corberán

En el primer día de entrenamientos de la campaña 26/27, el Valencia CF ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo para la renovación del entrenador, Carlos Corberán, hasta 2028.

El Club ha ampliado el contrato del técnico por una temporada adicional, una decisión, afirman desde la entidad, "orientada a consolidar las bases del proyecto deportivo con el convencimiento de que Carlos Corberán es la persona idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas".

El Valencia CF señála que la renovación "cuenta con el pleno respaldo del presidente Kiat Lim, así como del CEO de Fútbol Ron Gourlay, y refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con una visión tanto de presente como de futuro, para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y competir por objetivos más ambiciosos".

La montaña rusa de Corberán

En este año y medio, Corberán ha dirigido al Valencia en 67 partidos oficiales, con un balance de 28 victorias, 17 empates y 22 derrotas. Son 101 puntos sobre 201 posibles, lo que arroja una media de 1,51 puntos por partido. El dato retrata a un equipo que ha ganado más de lo que ha perdido, pero que todavía no ha encontrado la regularidad necesaria para romper definitivamente con la inercia de sufrimiento de los últimos años. En porcentajes, el Valencia de Corberán ha vencido el 41,8% de sus encuentros, ha empatado el 25,4% y ha perdido el 32,8%.

La fotografía estadística también deja una lectura de equilibrio frágil. Con el técnico valenciano, el equipo ha marcado 90 goles y ha encajado 91, prácticamente la misma cifra a favor que en contra. Es decir, el Valencia ha competido y ha sumado, pero sin construir todavía una superioridad sostenida en las áreas. El promedio, de 1,34 goles a favor y 1,36 en contra por encuentro, explica parte de esa sensación de proyecto en crecimiento: suficiente para estabilizarse, insuficiente aún para mirar con firmeza hacia objetivos más ambiciosos.

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Carlos Corberan / AFP7

La llegada de Corberán supuso en su momento una apuesta de emergencia y de identidad. Nacido en Cheste y formado como técnico en distintos contextos del fútbol español e internacional, el entrenador aterrizó en Mestalla con la misión salvar al equipo del descenso a segundda división protagonizando una segunda vuelta de Champions. Su trayectoria previa, con etapas en Huddersfield Town, Olympiakos, West Bromwich Albion y como asistente de Marcelo Bielsa en el Leeds United, fue presentada por el club como una garantía de método, experiencia y capacidad de adaptación. La pasada temporada, nuevamente marcada por los altibajos, el conjunto de Corberán se quedó a las puertas de clasificarse para competición europea.