Darius Thompson deja el Valencia Basket y ya tiene nuevo equipo de Europa

Darius Thompson ya no es jugador del Valencia Basket. Su salida era cuestión de tiempo y se ha confirmado este martes 7 de julio. Después de una temporada en la que fue de más a menos hasta dejar de contar para Pedro Martínez, quien lo defenestró al banquillo en la fase clave del curso, no tenía sentido pretender que cumpliera un contrato tan largo como bien pagado. Los del Roig Arena se encuentran en plena revolución tras la marcha del técnico de la noche a la mañana, así como la salida de varias de las piezas más importantes de la plantilla.

Su destino será el Olimpia Milano. A Italia llegará con el aura de líder, tratando de demostrar que las buenas actuaciones que tuvo a cuentagotas en el Valencia Basket pueden extenderse en Milán.

Darius Thompson, en el calentamiento previo al segundo partido ante el Joventut. / M. A. Polo / Valencia Basket

En Valencia estuvo una campaña, jugando una media de 17:27 minutos por encuentro, anotando 7,4 puntos, generando 2,9 asistencias y capturando 1,8 rebotes en la Liga Endesa. Números algo más flojos de lo esperado en una campaña histórica. Años atrás ya había jugado en la ACB para el Baskonia, donde era más importante en todos los aspectos, hasta ser seleccionado para el Quinteto Ideal de la Liga Española y para el Quinteto Ideal de la Euroliga. Casi nada.

En 2021, en Italia, fue incluido en el Quinteto Ideal de la liga italiana y en el Quinteto Ideal de la Liga de Campeones FIBA. Lo hizo en Brindisi, antes de marcharse al Lokomotiv Kuban. España por dos veces y Turquía (Efes) han sido sus siguientes destinos antes de regresar al país transalpino, donde fue feliz.

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Sus primeras palabras como jugador del Olimpia Milano

“Estoy increíblemente emocionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Olimpia Milano. Agradezco la oportunidad de vestir esta prestigiosa camiseta y agradezco a quienes hicieron posible este sueño. Mi familia y yo estamos deseando establecernos en Milán y formar parte de la comunidad del Olimpia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, entrenadores y al personal para empezar, mejorar día a día como grupo y convertirnos en el mejor equipo posible. Estoy emocionado por comenzar y disfrutar de todo lo que este nuevo capítulo me depara”, dijo nada más llegar a su nuevo club.