La Euroliga confirma que habrá ocho nuevas franquicias

La Euroliga ha anunciado este martes la apertura oficial del proceso para adjudicar hasta ocho nuevas franquicias de larga duración a partir de la temporada 2027-28, dentro de su plan estratégico de expansión, con el objetivo de alcanzar una competición de 24 equipos y tras recibir ya más de una veintena de propuestas que representan un potencial de inversión superior a los 1.200 millones de euros.

La organización explicó en un comunicado que el proceso, aprobado por el Consejo de Administración e informado a la Asamblea General de la Euroleague Commercial Assets (ECA), contempla la concesión de hasta ocho franquicias permanentes para la campaña 2027-28, además de mantener dos plazas para los equipos clasificados desde la EuroCup y reservar la posibilidad de conceder invitaciones ('wild cards') cuando sea oportuno.

Asimismo, confirmó que trabaja paralelamente en la conversión de las 13 licencias de los actuales clubes accionistas en franquicias de larga duración, un procedimiento que espera completar durante la siguiente temporada 2026-27 y que no supondrá ningún coste adicional para esas entidades, como reconocimiento a su "compromiso histórico con la competición".

Juan Roig, en el vestuario del equipo tras caer en la última Final Four de Atenas. / M. A. Polo / Valencia Basket

Según detalló la Euroliga, el interés por incorporarse al nuevo modelo sigue creciendo y ya supera las veinte candidaturas formales, entre ellas proyectos impulsados desde ciudades como Roma, Berlín o Londres, además de clubes que ya participan en la Euroliga o la EuroCup, como es el caso del Valencia Basket.

Plazos hacia la franquicia

El proceso de solicitud se abrirá oficialmente este mes de julio y las primeras franquicias comenzarán a adjudicarse a partir de septiembre, una vez evaluadas las distintas candidaturas y aprobadas por el Consejo de Administración. La tasa de entrada se fijará individualmente en función de criterios como la importancia estratégica del mercado, la contribución histórica del club, el potencial del proyecto o el seguimiento de su afición.

El director ejecutivo de la Euroliga, Chus Bueno, aseguró que el baloncesto europeo vive "un momento extraordinario" y destacó que el creciente interés de los inversores confirma "la enorme oportunidad" para acelerar el crecimiento de la competición. Además, defendió que el plan estratégico permitirá incrementar de forma significativa el valor de las franquicias durante los próximos años.

Nueva Supercopa y crecimiento económico

Por otro lado, la Asamblea General de la ECA, reunida en Barcelona, ha aprobado el formato y los participantes de la Euroliga y la EuroCup para la temporada 2026-27, además de dar luz verde a la creación de una nueva Supercopa, cuya primera edición está prevista para septiembre de 2026.

La reunión también validó el calendario de la próxima temporada y las cuentas del grupo organizador, que cerró el ejercicio 2025-26 con unos ingresos un 10% superiores a los previstos inicialmente y espera incrementar esa cifra otro 7% durante la campaña 2026-27.

En el apartado reglamentario, la Asamblea aprobó diversas modificaciones, entre ellas cambios para mejorar la gestión de la carga de partidos y las condiciones de viaje de los jugadores, un endurecimiento del régimen disciplinario y la eliminación del denominado High Remuneration Level, una medida de control económico que debía entrar en vigor en la temporada 2027-28.

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Además, renovó por tres temporadas el acuerdo con el sindicato de árbitros de la competición y recibió el informe del director de arbitraje, el español Daniel Hierrezuelo, sobre las líneas de trabajo previstas para los próximos cursos, centradas en el desarrollo arbitral, la innovación tecnológica y una mayor transparencia.