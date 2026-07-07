La redención de Ferran Torres en el Mundial: Una asistencia que vale como un gol

No fue el gol que dio el pase a cuartos, pero la asistencia para el tanto de Merino fue oro puro. Ferran Torres, con el pase al centrocampista del Arsenal, se desquitaba de las ocasiones que había marrado en la primera fase y aleja la ansiedad de cualquier delantero por marcar cuando, precisamente, la pelota no entra.

Ferran Torres llegó al Mundial tras una buena temporada en el Barça: 49 partidos, 21 goles y tres asistencias. Además, acudía al campeonato con aires renovados: lucía el dorsal ‘7’, un número especial para él por la referencia de David Villa (el máximo goleador con la Roja) y Morata. Además, ya se ha convertido en el valenciano con más internacionalidades, con 62.

Ferran Torres lanza a portería ante la oposición de Ruben Dias / SAM WASSON / EFE

El delantero de Foios iniciaba el torneo de titular ante Cabo Verde, siendo uno de los jugadores que goza de la confianza del técnico Luis de la Fuente. Tras aquel empate, el valenciano ha participado en los otros cuatro encuentros del mundial pero ya partiendo del banquillo. En total acumula 174 minutos. En ataque, su registro más llamativo son los 10 remates totales. Traducido a ritmo competitivo, Ferran ha probado portería una vez cada 17,4 minutos. De esos disparos, dos fueron a portería y dos acabaron en el poste.

En el encuentro ante los caboverdianos, Ferran fue de los que creó mayor peligro. Tuvo un disparo desde dentro del área que atajó el portero de Cabo Verde y, sobre todo, un remate desde el área pequeña que se estrelló en el travesaño.

J.M. López

Ya ante Arabia, partiendo desde el baquillo, anotó un tanto que fue anulado por fuera de juego. Llamativa fue la imagen captada por las cámaras en las que se veía al delantero murmurar su deseo de que fuera gol mientras el VAR decidía. En Foios, la anulación cayó como un jarro de agua fría. Y ante Uruguay volvió a estrellar un balón en el larguero tras entrar en el terreno de juego en el segundo tiempo.

Aire fresco para el ataque

En cambio, su entrada en el minuto 74 del Portugal-España dio aire freso y mayor movilidad al ataque español. Tras un par de incursiones con algún disparo al lateral de la red, Ferran Torres, en el minuto 90, filtró el balón para que Mikel Merino marcara el gol del 0-1 que metió a España en cuartos del Mundial. El de Foios no anotó pero su participación fue decisiva para el avance de la Roja en el Mundial. "Su pase ha sido espectacular, tiene mucho mérito lo que hace, hay que poner en valor su figura", afirmaba el propio Mikel Merino. El valenciano forma parte del nucleo duro del vestuario de De la Fuente y sus compañeros le han cambiado el apodo: El Tiburón ha sido rebautizado como el Sheriff a raíz de una pancarta en la grada del Dallas Stadium.

Una joven con una pancarta sobre Ferran Torres / L-EMV

Ferran explicó a la conclusión que "estos partidos muchas veces se resuelven con los jugadores del banquillo", como se ha demostrado con la acción entre él y Mikel Merino. "En este tipo de torneos, muchos de los partidos se resuelven con los jugadores del banquillo y se ha demostrado en el gol y la asistencia de gente del banquillo. Es la visión del equipo, que todo el mundo está dispuesto a sumar", declaró a 'TVE'.

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"Al final, hemos tenido sobre todo movilidad, encontrar el espacio, que al final necesitábamos, terminando de romper del todo. Ellos se han estirado más y hemos tenido más espacios para recibir entre líneas y hemos encontrado los espacios", dijo. Antes de recibir el balón, Ferran "ya sabía que Mikel estaba corriendo". "Yo estaba con toda la fe que Rodrigo me la diese, espere que bajara el balón y se la he dado a Mikel", repasó.