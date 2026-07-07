Ryunosuke Sato, primer japonés en la historia del Valencia CF: “Jugar en LaLiga ha sido mi sueño desde niño”

El centrocampista japonés Ryunosuke Sato se ejercitó en solitario sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna en su primer día como valencianista y su incorporación al grupo en las próximas horas para realizar la pretemporada dependerá de sus sensaciones.

El futbolista de 19 años, que con su fichaje por el Valencia hasta 2031 se ha convertido en el primer japonés en la historia del primer equipo masculino, hizo trabajo individualizado junto a uno de los miembros del cuerpo técnico de Carlos Corberán tras su largo viaje desde Tokio. Por ello, sus sensaciones después de un viaje de casi 24 horas marcarán si se unirá al equipo este mismo martes por la tarde o más adelante, según informaron a EFE fuentes del club valencianista.

Sato desveló en su carta de despedida del FC Tokyo tras su fichaje por el Valencia hasta 2031 que jugar en LaLiga ha sido su sueño “desde niño”. “Jugar en La Liga ha sido mi sueño desde niño. Me siento realmente feliz de tener la oportunidad de asumir este desafío en ese escenario y afronto con ilusión todo lo que está por venir (…). Me esforzaré por convertirme en un jugador del que Tokyo, Okayama y todos los que me apoyan puedan sentirse orgullosos, triunfando en el escenario mundial”, apuntó en un escrito publicado por su ya exclub en redes sociales.

“Los últimos seis meses, tras mi regreso al FC Tokyo después de una cesión para mi desarrollo en el Fagiano Okayama, han sido una etapa muy especial para mí. Pude transformar el apoyo y las expectativas de la afición en fortaleza sobre el terreno de juego; precisamente gracias a la experiencia y la confianza que adquirí durante este periodo, tomé la decisión de afrontar el reto de jugar en el extranjero”, explicó.

“Me ilusiona enormemente poder lanzarme a conquistar el mundo partiendo desde el FC Tokyo. Asimismo, espero que este desafío contribuya, aunque sea mínimamente, al futuro del club que me vio crecer desde mis inicios en la cantera”, agregó.

Asimismo, Sato mostró su “más sincero” agradecimiento al entrenador, cuerpo técnico, personal, mis compañeros de equipo, a su familia y a todos los aficionados que siempre le han brindado “un apoyo tan apasionado” y añadió: "Como jugador formado en el FC Tokyo, creo que lograr éxitos en el escenario mundial es la mejor manera de corresponder al club y a todos los que me han apoyado”.

Por último, también tuvo palabras de agradecimiento al Fagiano Okayama, equipo en el que estuvo cedido en 2025 y en el que fue reconocido como mejor jugador joven de la J1 League y fue seleccionado por los aficionados en el ‘All-Star’ de la competición.

“A todos en el Fagiano Okayama, quiero decirles que, sin duda, soy quien soy hoy gracias a ustedes. Me hizo muy feliz la cálida bienvenida que me dieron. Me esforzaré al máximo para llevar también buenas noticias a la gente de Okayama”, finalizó.

Segunda jornada de entrenamientos

Mientras, los nuevos compañeros de Sato se ejercitaron por segundo día consecutivo en las instalaciones deportivas después de la doble sesión del lunes y esta tarde volverán a entrenarse en Paterna.

Para el argentino Guido Rodríguez fue su primer día de entrenamientos después de pasar este lunes las pruebas médicas tras firmar su nuevo contrato hasta 2028, más uno opcional.

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Además del central neerlandés Justin de Haas, fichado hasta 2030, y el centrocampista argentino Guido Rodríguez, otra de las novedades es la del central franco-guineano Mouctar Diakhaby. El defensa está entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros después de lesionarse de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha a principios de enero y cuya ficha federativa fue dada de baja.