El Valencia Basket ficha por dos temporadas al exterior estadounidense TJ Shorts

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el base norteamericano con pasaporte de Macedonia del Norte TJ Shorts (1,75m, Irvine (California), 15/10/1997, 28 años) para que se incorpore para las próximas 2 temporadas. El jugador llega como agente libre tras disputar la pasada temporada con el Panathinaikos AKTOR Athens, equipo del que se desvinculó a finales de junio. Con el conjunto griego jugó su segunda temporada en la EuroLeague y fue elegido MVP del Play-in previo a la eliminatoria de cuartos que enfrentó al equipo verde con Valencia Basket. En su primera experiencia en la máxima competición continental, liderando al Paris Basketball, Shorts fue designado para formar parte del quinteto ideal de la EuroLeague con un promedio de 19 puntos con un 36,1% en triples y liderando la competición con 7,3 asistencias para 22,8 de valoración.

En su temporada con el equipo verde ha ampliado su palmarés con una Copa griega, sumando un nuevo título para la colección que ha ido acumulando en las últimas temporadas. El nuevo base taronja ha ayudado a sus equipos a sumar al menos un trofeo en las últimas cuatro temporadas. Shorts fue una pieza fundamental en la Fiba Champions League de 2023 del Telekom Baskets Bonn, así como en la EuroCup y la Copa de la Liga francesa de 2024 y la Liga y Copa en Francia de 2025 del Paris Basketball. Una buena prueba de ello es que acumula más de una veintena de reconocimientos personales, galardones individuales y lideratos estadísticos en las diferentes competiciones que ha disputado desde la temporada 2021-22.

Con el Panathinaikos Aktor Athens jugó la pasada temporada un total de 75 partidos, con un promedio de 9,7 puntos, 1,6 rebotes y 3,4 asistencias para 9,9 créditos de valoración. Aunque en los partidos de EuroLeague en los que estuvo al menos veinte minutos sobre el parquet, sus números suben hasta los 14 puntos y 4,4 asistencias para 15,4 de valoración.

Un crecimiento sostenido hacia la élite

Timothy Neocartes Shorts II comenzó a destacar en el baloncesto en el Tustin HS fijándose en Chris Paul como su modelo a seguir. En 2017, la universidad de UC Davis le da la oportunidad de pasar su año junior con ellos y se convierte en una pieza clave siendo elegido mejor debutante y mejor jugador de la conferencia Big West en la misma temporada. En su último curso universitario, el 2018-19, incluso incrementó sus números para irse a 15,2 puntos, 4,7 rebotes y 4,3 asistencias y repetir en el Mejor Quinteto de la Big West, pero sus primeros pasos profesionales los dio en Europa.

TJ Shorts ante Jean Montero en el Roig Arena / AFP7 vía Europa Press

El BK Ventspils letón fue el primer equipo que apostó por él en el curso 2019-20 y con una buena actuación en la liga local, pero sobre todo destacando con 14,6 puntos y 6,3 asistencias para 20,1 créditos en la FIBA Europe Cup liderando a su equipo a los cuartos de final, con lo que llamó la atención del Towers Hamburg. En el equipo alemán coincidió con Kameron Taylor y empezó a demostrar que podía destacar en un campeonato más fuerte como la Bundesliga con 14,3 puntos, 2,8 rebotes, 5,3 asistencias y 1,7 recuperaciones.

Lluvia de reconocimientos y títulos

En la temporada 2021-22, Shorts se mantiene en Alemania para enrolarse en los Crailsheim Merlins y su explosión ya es definitiva. 20,6 puntos con un 41,7% en triples, 3,4 rebotes y 7 asistencias para ser el mejor anotador de la BBL y elegido en el segundo mejor quinteto de la Bundesliga. 17,6 puntos, 3,7 rebotes y 6 asistencias para 18,4 créditos para ser el mejor anotador de la FIBA Europe Cup. Con su fichaje por Telekom Baskets Bonn en el curso siguiente, Shorts empezó a acumular trofeos además de títulos individuales. Nombrado MVP de la liga alemana (18,2 puntos, 3,2 rebotes y 7,3 asistencias) y miembro del quinteto ideal, Shorts lideró a su equipo a ganar la fase regular y a disputar la final de la Bundesliga más de una década después. En la Basketball Champions League (19,5 puntos con un 37,9% en triples, 3,6 rebotes y 6,8 asistencias para 18,9 créditos) lideró a su equipo al título con 29 puntos en la final ante el Hapoel Jerusalem y fue reconocido en el Mejor Quinteto de la BCL y designado MVP tanto de la fase regular como de la Final Four.

Shorts fue uno de los jugadores que hizo junto con el entrenador Iisalo el traslado de Bonn a Paris Basketball para la temporada 2023-24 y el éxito siguió llegando a la carrera del nuevo jugador taronja. Fue elegido MVP de la Liga Francesa y miembro del quinteto ideal tras ser el mejor anotador (16,1), el segundo mejor pasador (6,7 asistencias) y el segundo más valorado (18,6 créditos). Y lideró a su equipo a su primera final de la LNB, que perdió ante Mónaco. Fue elegido MVP de la Copa de la Liga que el Paris Basketball ganó en la final al Nanterre. Y ayudó al equipo parisino a ganar su primer título europeo al sumar una EuroCup con el mejor récord histórico (20-1) y siendo designado en el Mejor Quinteto y MVP tanto de la fase regular como de las finales con una tarjeta de 18 puntos, 3,4 rebotes, 7,3 asistencias (mejor pasador del torneo) y 1,9 recuperaciones para 23,4 créditos por choque.

Demostrando su nivel en la EuroLeague

Con el equipo parisino, Shorts se estrenó en la EuroLeague y en su primera campaña en la máxima competición continental lideró al conjunto francés a su primera participación en el Playoff de la EuroLeague tras ser elegido en el Quinteto Ideal de la máxima competición continental, ser designado MVP del Play-in con 23 puntos y 9 asistencias en la pista del Real Madrid y liderar la competición en asistencias (7,3). También fue una de las piezas más importantes para que el Paris Basketball consiguiera su primer doblete de Liga y Copa francesas, repitiendo en el Mejor Quinteto de la LNB y como MVP de la Liga francesa, pero añadiéndole en este caso el MVP de las finales con una tarjeta de 18,3 puntos, 2,4 rebotes y 8 asistencias (líder de la competición) para 24,2 créditos de valoración por encuentro.

T.J. Shorts cambia el verde por el taronja / PETE ANDREOU / EFE

Esta actuación le abrió la posibilidad de jugar la pasada temporada en el Panathinaikos AKTOR Athens. En el equipo griego su aportación en los quince partidos de EuroLeague en los que dispuso de 20+ minutos se fue hasta 14 puntos, 2,4 rebotes y 4,4 asistencias para 15,4 de valoración. Uno de esos partidos en los que Shorts tuvo un rol más importante fue el choque de play-in ante el AS Monaco, en el que el base anotó 21 puntos y acabó con 24 de valoración para ser designado MVP del Play-in. Los números de Shorts cada 40 minutos en la EuroLeague fueron de 20,2 puntos y 7,3 asistencias.

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En la Liga griega, Shorts disputó un total de 31 partidos con una tarjeta de 11,8 puntos, 1,9 rebotes y 4,1 asistencias para 12,6 de valoración y contribuyó a que el Panathinaikos levantase el título de la Copa griega, el último de los trofeos que ha entrado en la vitrina personal del nuevo director de juego taronja.