¿Quién es Xavi Albert? El nuevo entrenador del Valencia Basket

La marcha de Pedro Martínez en dirección al Real Madrid ha dejado trastocado a todo el baloncesto español, especialmente el de València, que venía de hacer una temporada digna de pasar a los anales de la historia del valencianismo. La salida del entrenador catalán deja un hueco en el banquillo del Valencia Basket para el que ya han salido distintos nombres candidatos a ocupar el liderazgo del equipo y comenzar, prácticamente desde cero, su proyecto deportivo.

La situación se encuentra en un punto de tensión entre el club y los aficionados. A la salida de Pedro Martínez se suma una gran cantidad de jugadores que abandonarán el equipo. El descontento general se está apoderando de la afición valencianista, que ve entre amagos de lágrimas y suspiros desesperados como la temporada histórica que ha hecho el Valencia Basket tan solo ha sido una ilusión que no ha terminado de cuajar dentro del proyecto deportivo del club. El título de liga y la clasificación a 'Final Four' por primera vez en la historia del club no ha sido suficiente para querer seguir apostando por la continuación del proyecto deportivo, que pese a la renovación de Kameron Taylor, ha perdido la piedra angular que servía para reconstruir la fortaleza defensiva y el rodillo de ataque que había conseguido crear esta temporada.

Xavi Albert, nuevo entrenador del Valencia Basket / L-EMV

Xavi Albert, que ha sido el entrenador asistente durante las últimas tres temporada, será el encargado de ocupar el hueco que se ha quedado libre en la banqueta 'taronja'. Un entrenador con apenas experiencia, pero que ya conoce la casa y es consciente del proyecto deportivo que hay en el club.

Xavi Albert, experiencia valencianista

El que ha sido entrenador-ayudante de Pedro Martínez durante las últimas dos temporadas era uno de los favoritos para hacerse con el puesto de entrenador, y así ha sido. Es valenciano, conoce bien al equipo y es consciente de la realidad del Valencia Basket. El equipo contará con el mayor presupuesto de su historia en la próxima temporada, lo que Albert debería tener en cuenta para comenzar a reconstruir sobre su propio proyecto.

El técnico llegó al club en 2012 tras comenzar su andadura en el Ros Casares como coordinador de la cantera en 2010. Una vez en el club valencianista, el entrenador asumió el cargo de técnico del Cadete, donde se mantuvo hasta finales de 2018, cuando asumió el cargo del equipo júnior 'taronja', que gozó de sus servicios durante tres temporadas hasta que se hizo cargo del equipo 'B' del Valencia Básket, en la categoría LEB Plata. Durante el siguiente verano, el entrenador viajaría directamente a Estados Unidos para unirse al equipo de Chauncey Billups, entrenador en aquel momento de los Portland Trailblazers que se encuentra suspendido de forma temporal, como ayudante para la NBA Summer League, título que acabaría ganando.

Nuevo entrenador del Valencia Basket Xavi Albert / Miguel Ángel Montesinos / LEV

A su regreso a España firma con el CB L'Horta Godella, club vinculado al Valencia Basket, para sentarse al frente del banquillo del equipo que se encontraba disputando la Liga LEB Plata. Logra clasificar para los playoffs, pero pierde contra el CD Clavijo en la primera ronda de postemporada, en los octavos de final. Tras proclamarse campeón de Europa sub-16 como seleccionador español de la categoría volvió al Valencia Basket de manera oficial como entrenador asistente de Álex Mumbrú, a quien tuvo que sustituir a falta de 10 partidos para que terminase la temporada, logrando 6 victorias y 4 derrotas y siendo la única experiencia profesional con la que cuenta. Con la llegada de Pedro Martínez retomó su puesto de entrenador asistente durante las dos últimas temporadas, en las que ha ganado la Supercopa de España y la Liga ACB.

Aspirar a todo

Un entrenador capaz, pero con poca experiencia para un equipo que busca aspirar a todo como lo es el Valencia Basket. La marcha de la gran mayoría de jugadores insignia del equipo jugará tanto a su favor, a la hora de montar un proyecto propio con piezas clave que puedan favorecer su estilo de juego, como es su contra, pues no tendrá a la base del entrenador anterior que le marquen unas pautas que seguir. Un técnico cuyo rendimiento al más alto nivel aún está por demostrar y que llega al banquillo del Valencia Basket dejando muchas dudas y muy pocas respuestas.