Xavi Albert, nuevo entrenador de Valencia Basket

El entrenador Xavi Albert (Valencia, 17/07/1987, 38 años) ha sido el elegido para ponerse al frente de Valencia Basket, tras la salida de Pedro Martínez al Real Madrid. El contrato será por dos temporadas para que el ha sido técnico ayudante del conjunto profesional masculino las tres últimas campañas. De hecho, no será la primera experiencia de Albert como primer entrenador taronja, ya que tuvo que hacerse cargo de esta posición en la recta final de la temporada 2023-24 durante once partidos tras la destitución de Álex Mumbrú, asegurando la posición de cabeza de serie en la Liga Regular en las últimas jornadas de aquel curso.

Valencia Basket explica que con el nombramiento de Albert realiza "una apuesta por la continuidad de una identidad clara y un estilo de juego muy definido dándole la oportunidad al ayudante principal del cuerpo técnico de las últimas temporadas". A su vez, apunta a que "se mantiene fiel a su filosofía de apostar por el talento salido de L’Alqueria del Basket cuando se encuentre preparado, cerrando el círculo de un técnico que ha ido creciendo y destacando en nuestras categorías de formación y en las de la selección española con su nombramiento como entrenador jefe del primer equipo masculino".

La trayectoria de Xavi Albert

Xavi Albert cuenta con una importante experiencia en los banquillos pese a estar a unos días de cumplir 39 años. Tras iniciarse como técnico y coordinador de cantera en el Ros Casares Valencia, llega a Valencia Basket en 2012 para ponerse al frente de diferentes equipos de categorías de formación.

Xavi Albert da instrucciones a Pradilla durante un partido en la Fonteta. BALONCESTO . VALENCIA BASKET CLUB . VBC / L-EMV

En su etapa en los equipos de formación taronja se proclamó con el equipo junior campeón del Adidas Next Generation Tournament disputado en Valencia en diciembre de 2018, logrando plaza para la Final Eight, clasificó para playoff y rozó el ascenso con el equipo de LEB Plata, y alternó la experiencia en 2022 con la invitación de los Portland Trail Blazers a formar parte del cuerpo técnico del equipo de Oregón en la Summer League de Las Vegas que finalmente se proclamó campeón de ese torneo de verano de la NBA.

Entre 2018 y 2023, se enrola además en distintos cuerpos técnicos de las categorías de formación de la selección española. Ese último año, en el verano de 2023, tras proclamarse también campeón de Europa sub16 como seleccionador español de la categoría, se incorporó al cuerpo técnico de Álex Mumbrú como entrenador ayudante del primer equipo masculino.

El 5 de abril de 2024, tras la destitución del técnico catalán, Xavi asumió el cargo de primer entrenador y se estrenó con un triunfo en la Fonteta ante el Baskonia por 111-101. Su trayectoria en acb le llevó a ganar cinco de los últimos siete partidos de la Liga Regular acb para alcanzar la cuarta posición al final de la primera fase de la competición. Y realizó su estreno en la EuroLeague en la pista del Partizan Mozzart Bet Belgrade.

Después de esta experiencia, volvió a asumir el rol de entrenador ayudante, en esta ocasión de Pedro Martínez. Dos temporadas en las que, como parte del staff, ha podido seguir trabajando esa propuesta de baloncesto que siempre ha intentado ir plasmando en todos sus equipos. En este momento, le llega de nuevo el reto y la oportunidad de darle continuidad a ese estilo poniéndose al frente del proyecto taronja.