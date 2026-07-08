Avances para la salida de Santamaria del Valencia CF
Los medios griegos señalan que el acuerdo está muy cercano y el Valencia CF no pondrá problemas a su salida, pero tienen que convencer del todo al jugador
Baptiste Santamaria es uno de los jugadores descartados para la próxima temporada. El centrocampista francés no cuenta para Carlos Corberán y en la nómina de centrocampistas ha crecido con la llegada de Aliou Dieng. El club le busca salida y el equipo que ha llamado a su puerta ha sido el PAOK griego.
El conjunto heleno tendría avanzada su llegada para reforzar la posición de mediocentro según la 'Gazzetta' de Grecia, que apunta a que el PAOK también está cerca de cerrar la contratación del central del Copenaghe Pantelis Hatzidiakos.
Un año poco fructífero
El Valencia CF, por su parte, no va a poner dificultades a la salida del galo, que llegó como agente libre el pasado verano y que no pudo ser la solución al flagrante problema en el pivote valencianista, que no mejoró hasta la llegada de Guido Rodríguez.
El jugador tiene que dar el 'sí'
La clave del asunto está más bien en convencer al jugador, ya que el mercado está en su fase inicial y podrían llegarle más ofertas. Aunque los medios griegos dan la operación como muy cercana de cristalizar para aterrizar como agente libre, está por ver si Santamaria da el sí definitivo en las próximas horas o si pone esta opción en compás de espera.
Fuente: Superdeporte
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