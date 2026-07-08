Javier Torralba, en su presentación como entrenador de Valencia Basket: “Es un reto mayúsculo para mí y voy a estar a la altura”

El nuevo entrenador del primer equipo femenino del Valencia Basket, Javies Torralba, fue presentado este miércoles en la pista auxiliar del Roig Arena y compartió su ambición e ilusión por su incorporación al proyecto ‘taronja’, en el que espera estar a la altura.

“Hoy estoy cumpliendo un sueño. A la gente igual le sorpredió el nombre, pero a las personas que han trabajado conmigo, no. Esto es un reto mayúsculo para mí y voy a estar a la altura. Estoy extraordinariamente ilusionado y lo único que necesito es que empiece ya”, señaló Torralba en declaraciones a los medios.

"Baloncesto atractivo"

Preguntado sobre el estilo de juego que tendrá su plantilla, Torralba habló de equipararse al equipo masculino: “Tenemos que intentar encontrar unos nexos de unión. En el último año, el masculino ha marcado tendencia y, sabiendo que son planteamientos distintos, sí hemos de encontrar esos puntos en común. No entraremos en tópicos de jugar rápido o defender porque lo queremos hacer todos, pero sí buscamos un baloncesto atractivo”.

Torralba, con Enric Carbonell y Vicent Solà / Francisco Calabuig

El nuevo preparador del Valencia Basket, que confirmó la incorporación de la entrenadora Mireia Capdevila a su cuerpo técnico, compartió el objetivo general del club: “La prioridad es ser competitivos. Estamos trabajando en reforzar la plantilla para poder empezar en agosto con el máximo número de piezas disponible teniendo en cuenta el Mundial y el ‘play off’ de la WNBA”.

“La aparición de Project B y de nuevas franquicias WNBA ha cambiado el contexto y la realidad está cambiando mucho. El primer punto es ser capaces de adaptarnos como club a esa realidad”, concluyó.

Carbonell: "Torralba fue la primera opción"

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, también participó en el acto de presentación y valoró la incorporación de Torralba. “Su nombre estuvo encima de la mesa cuando hablamos del cambio y para el director deportivo, Esteban Albert, ha sido siempre la primera opción”, dijo.

“Tenemos claro hacia donde vamos y Javi era una pieza fundamental para este camino. Nos permite seguir creciendo en el día a día y con una exigencia máxima en nuestro día a día. Su pasión por el baloncesto y su filosofía de juego era algo que cuadraba”, valoró.

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Torralba, que firmó por las próximas tres temporadas, reemplaza en el banquillo a Rubén Burgos, que fue entrenador del Valencia Basket durante los últimos nueve años.