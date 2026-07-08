Los mejores escaladores del ranking europeo listos para brillar en GRAVITEO y el Circuit

GRAVITEO Urban Sports Festival no solo convertirá el Circuit de Barcelona-Catalunya en un punto de encuentro para la cultura urbana, el skate, el roller, el scooter o la música también se convertirá durante tres días (17-19 de julio) en escenario de una de las competiciones más importantes del calendario internacional de escalada: el World Climbing Europe Championship de Búlder, la cita continental de la que saldrán los nuevos campeones de Europa de la disciplina.

La prueba llega a Barcelona dos años después del Europeo de Villars y con una lista de inscritos que reúne a algunos de los nombres más potentes del panorama internacional y que vienen de hacer finales en la World Climbing Series. Los favoritos ven en el Circuit como una oportunidad para cerrar el verano con un título de prestigio y en un recinto histórico y diferente.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New travel y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Un campeón vigente al frente del cartel masculino

En categoría masculina, el nombre que más rápido conecta Barcelona con el último Europeo es Sam Avezou. El francés, décimo en el ránking mundial, llega como una de las grandes referencias de la lista de salida y con el antecedente de haber sido el campeón de Europa de búlder en Villars 2024. Es el rival a batir y el actual ‘rey de Europa’. En 2026, además, se mantiene entre los europeos mejor situados del ranking mundial -el cuarto- y viene de firmar una final de alto nivel en Praga, donde terminó precisamente cuarto en una prueba ganada por Sorato Anraku.

A su alrededor aparece una generación francesa especialmente fuerte. Mejdi Schalck, actual número tres del ranking mundial, es el gran nombre propio siendo el mejor europeo. Schalck ha sido uno de los pocos escaladores capaces de discutir espacio mediático al dominio asiático en la disciplina y esta temporada ya ha vuelto a subir al podio internacional. Fue tercero en Keqiao y también tercero en Praga, dos resultados que explican por qué llega a Barcelona como candidato natural al oro. Francia suma, además, a Samuel Richard, noveno del ranking, y a Max Bertone, otro perfil joven de enorme proyección en competiciones de máxima exigencia.

World Climbing Series Bern 2026 / Dimitris Tosidis

Bélgica -en particular- y el resto de los aficionados tendrán en Hannes Van Duysen a otro de los focos principales del campeonato. Cuarto del ranking de World Climbing, el belga se ha consolidado como un escalador de finales, regular, competitivo y con capacidad para resolver bloques muy físicos. En Innsbruck 2026 terminó quinto , un resultado que confirma su calidad.

La lista masculina también permite mirar al podio del último Europeo. Maximillian Milne y Dayan Akhtar, plata y bronce en Villars 2024, estarán en Barcelona y añaden otro toque emocional para ellos a la hora de defender su lugar en el podio del Viejo Continente. Milne, actual top 15 mundial, llega además con una final reciente en Praga. A ellos se suman nombres como Jack MacDougall, Jan-Luca Posch, Thorben Perry Bloem, Adi Bark, Nikolay Rusev o Anze Peharc, perfiles capaces de meterse en semifinales o finales.

Oriane Bertone y Zélia Avezou, favoritas

En categoría femenina, Oriane Bertone aparece como la gran estrella de la lista de inscritas. La francesa es tercera de la clasificación de World Climbing y una de las escaladoras más famosas del mundo. Su 2025 fue especialmente importante, con la conquista de la general de la Copa del Mundo de Búlder. Viene de ser quinta en Innsbruck y, aunque en Praga se quedó fuera de la final, su pedigrí la coloca automáticamente entre las favoritas al título europeo en Barcelona.

World Climbing Series Bern 2026 2 / Dimitris Tosidis

Junto a ella, Zélia Avezou añade otro foco francés de atractivo. Octava del ranking mundial y ganadora este año en Keqiao, donde firmó su primer oro en una gran cita internacional de búlder, Avezou llega al Circuit con uno de los resultados más destacados de la temporada. En Barcelona compartirá cartel con Lily Abriat y Agathe Calliet, otra francesa a seguir de cerca (Calliet fue bronce europeo de búlder en Villars 2024 y se mantiene dentro del top 20 mundial), además de la israelí Ayala Kerem, novena del ranking mundial y subcampeona de Europa de búlder en 2024. También estarán Camilla Moroni, undécima del ranking, representa la experiencia italiana en grandes escenarios, Emma Edwards, Anna Maria Apel, Chloe Caulier, Tamar Cohen o Giorgia Tesio.

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La Selección española en para GRAVITEO

Para la selección española, GRAVITEO será también un escaparate de primer nivel. En hombres, Guillermo Peinado parte como el español mejor situado en el ranking de los inscritos y llega después de alcanzar las semifinales en Praga, donde terminó 17º. Manuel Pastor, Bernat Munné y Hugo Martín completan la presencia masculina española en esta prueba tan exigente. En mujeres, Geila Macià será una de las referencias nacionales tras quedarse cerca de las semifinales en Praga, donde finalizó 29 ª. Junto a ella estarán Aida Torres, Miriam Díez y Lucía Sempere, en una lista que permitirá al público local ver de cerca el nivel real del búlder europeo.