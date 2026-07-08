Aliou Dieng, en su presentación como jugador del Valencia CF: "Soy un jugador que lo da todo en el campo"

Aliou Dieng ya habla como jugador del Valencia CF. El centrocampista maliense fue presentado como nuevo futbolista valencianista y dejó un mensaje de ilusión, compromiso y ambición en sus primeras palabras como blanquinegro. “Estoy muy contento y es un gran orgullo que el Valencia haya pensado en mí”, afirmó el jugador, que aterriza en Mestalla convencido de poder aportar trabajo, competitividad y experiencia al proyecto de Carlos Corberán.

Dieng explicó que antes de tomar contacto con su nueva realidad habló con Mouctar Diakhaby, uno de los referentes del vestuario valencianista. “Hablé con Diakhaby sobre el club y la ciudad y me ha dado buenos consejos”, señaló el internacional maliense, que llega dispuesto a adaptarse cuanto antes tanto al equipo como a la Liga española.

Dieng, antes de la presentación, pasa ante una imagen del Nou Mestalla / J. M. López

A la hora de definirse como futbolista, el nuevo jugador del Valencia no quiso complicar el mensaje. “Soy un futbolista sencillo, que lo da todo sobre el campo”, resumió. Una declaración de intenciones para un centrocampista que se presenta con un perfil competitivo y con la voluntad de ganarse un sitio desde el trabajo diario.

Sobre las expectativas de Carlos Corberán, Dieng asumió que el entrenador espera mucho de él, aunque evitó hablar de titularidades. “Corberán espera mucho de mí, pero es él quien decidirá si entro en el once. Yo me centro en trabajar”, indicó el futbolista, consciente de que su primera misión será integrarse en la dinámica del grupo y responder sobre el césped.

CARLOS ROMERO

La ambición de la Champions

El maliense también fue preguntado por la Champions League, a la que aludió en su llegada a Manises. Dieng no escondió que competir al máximo nivel es un objetivo personal, aunque rebajó cualquier euforia inicial. “Es una ambición personal, vengo con esa ambición, pero tendré que seguir las consignas del entrenador y de los compañeros. Primero tenemos que jugar la Liga y luego ya veremos”, afirmó.

En ese sentido, el futbolista recordó que llega procedente de un club grande y acostumbrado a ganar títulos importantes en África, pero insistió en que su reto ahora está en Mestalla. “Lo importante es llevar al Valencia donde le pertenece y esperamos conseguirlo”, apuntó Dieng, que quiso poner el foco en el colectivo por encima de cualquier objetivo individual.

Preguntado por la diferencia entre el fútbol africano y el ritmo de la competición española, el nuevo valencianista se mostró preparado para el desafío. “Soy muy competitivo y estoy listo para escuchar, aprender y que todo vaya bien”, aseguró.

Keita y Sissoko, rereferentes

Dieng también tuvo palabras para dos nombres de referencia en el fútbol de Mali y con pasado valencianista: Seydou Keita y Mohamed Sissoko. “Son referentes mundiales y, a nivel de Mali, son leyendas. Espero estar a la altura y ser un orgullo para el club y para la familia”, concluyó el centrocampista, que inicia su etapa en el Valencia con un mensaje claro: trabajo, humildad y ambición.

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El Valencia CF cierra el fichaje de Dieng por las tres próximas temporadas después de que el club llegara a un acuerdo con el jugador a finales de marzo durante la concentración de su selección. El mediocentro, que finalizaba contrato el pasado 30 de junio con el Al-Ahly de la liga egipcia, llega libre a la entidad de Mestalla. El futbolista, sin experiencia en ligas mayores, es una apuesta de la secretaría técnica y cuenta con el visto bueno de Corberán.