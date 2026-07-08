Sigue en directo la presentación de Aliou Dieng como jugador del Valencia CF
El centrocampista maliense llega libre tras finalizar su contrato con el Al-Ahly y firma por tres temporadas con la entidad de Mestalla
Aliou Dieng ya es jugador del Valencia CF. El nuevo centrocampista aterrizó ayer en el Aeropuerto de Manises y hoy será presentado como valencianista.
Dieng ha llegado fuerte y no solo por su espectacular físico. El malí aterriza con ambición. "Tenemos que recuperar las noches de Champions. Se espera mucho de mí y yo espero dar lo mejor para el equipo. Estoy muy emocionado. Por supuesto que he hablado con Corberán", aseguraba en la terminal valenciana.
El Valencia CF cierra el fichaje de Dieng por las tres próximas temporadas después de que el club llegara a un acuerdo con el jugador a finales de marzo durante la concentración de su selección. El mediocentro, que finalizaba contrato el pasado 30 de junio con el Al-Ahly de la liga egipcia, llega libre a la entidad de Mestalla. El futbolista, sin experiencia en ligas mayores, es una apuesta de la secretaría técnica y cuenta con el visto bueno de Corberán.
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