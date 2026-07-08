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Sigue en directo la presentación de Aliou Dieng como jugador del Valencia CF

El centrocampista maliense llega libre tras finalizar su contrato con el Al-Ahly y firma por tres temporadas con la entidad de Mestalla

Sigue en directo la presentación de Aliou Dieng

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María Bas

Aliou Dieng ya es jugador del Valencia CF. El nuevo centrocampista aterrizó ayer en el Aeropuerto de Manises y hoy será presentado como valencianista.

Dieng ha llegado fuerte y no solo por su espectacular físico. El malí aterriza con ambición. "Tenemos que recuperar las noches de Champions. Se espera mucho de mí y yo espero dar lo mejor para el equipo. Estoy muy emocionado. Por supuesto que he hablado con Corberán", aseguraba en la terminal valenciana.

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El Valencia CF cierra el fichaje de Dieng por las tres próximas temporadas después de que el club llegara a un acuerdo con el jugador a finales de marzo durante la concentración de su selección. El mediocentro, que finalizaba contrato el pasado 30 de junio con el Al-Ahly de la liga egipcia, llega libre a la entidad de Mestalla. El futbolista, sin experiencia en ligas mayores, es una apuesta de la secretaría técnica y cuenta con el visto bueno de Corberán.

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