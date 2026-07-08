El Valencia CF - Real Betis de Mestalla... ¡en riesgo de aplazamiento!

La primera jornada de LaLiga está en peligro. Lo apretado del calendario futbolero va a ocasionar una serie de problemas añadidos debido a múltiples variables que pueda surgir a lo largo del curso, como de costumbre, pero también al inicio. Y esto ya es un despropósito que se podía ver venir por LaLiga de Javier Tebas.

El caso es que los jugadores tienen derecho a tener unas vacaciones mínimas después de competir y no hay que olvidar que el campeonato arranca el fin de semana del 14 al 16 de agosto. El impacto de las posibles semifinales y final del Mundial 2026 hará muy probablemente que la primera jornada no pueda disputarse en fechas unificadas. Algunos partidos están en riesgo de aplazamiento. ¿Cuáles? Pues dependerá de lo que ocurra en los próximos partidos, pero hay muchos en riesgo, por ejemplo el Valencia CF - Real Betis que arranca LaLiga en Mestalla.

La normativa de descanso que debe proteger el descanso de los jugadores hará que dicho descanso mejore las vacaciones de algunos implicados, aunque conlleve una acumulación posterior. Hay un partidazo del Mundial marcado en rojo y es el que enfrenta a Francia y Marruecos, donde son muchos los jugadores que tienen contrato con clubes de LaLiga. El caso de España puede ser más sangrante en caso de seguir pasando fases tras eliminar a Portugal y medirse este viernes a Bélgica por un puesto en semifinales. En caso de confirmarse el fichaje de Meunier por el Valencia CF, también podría quedar afectado.

Sofyan Amrabat alienta a los jugadores marroquís / EFE

Dos jugadores del Betis condicionan el partido de Mestalla

En lo que afecta inicialmente al Valencia CF, lo hace precisamente por el Real Betis, rival en Mestalla. Los de Pellegrini cuentan con Sofyan Amrabat (Marruecos) y Gio Lo Celso (Argentina). Abde está lesionado, por lo que no gozará de ese permiso extra para alargar vacaciones y Ricardo Rodríguez (Suiza) se encuentra sin equipo tras terminar contrato con los del Benito Villamarín hace cosa de una semana.

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Deschamps habla con Mbappé al finalizar el partido contra Paraguay. / EFE

Por otro lado, el duelo que mide a Real Madrid y Real Sociedad también tiene muchos implicados, especialmente en el bando francés. En cualquier caso, tocará esperar a ver cómo se desarrolla la ronda de cuartos de final.