Peter y Kiat Lim 'fichan' a Jackie Chan para el Valencia CF
El máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, y su hijo Kiat posan junto al actor Jackie Chan y su hermano Jaycee mostrando la nueva equipación del club.
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Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF a través de la empresa Meriton Holdings, limita sus apariciones públicas a cuenta gotas. Más se prodiga su hijo Kiat, presidente del club de Mestalla, sobre todo en sus perfiles de redes sociales.
La última aparición de ambos es de postín. Padre e hijo aparecen con el actor Jackie Chan y su hermano Jaycee, que muestran a la cámara la nueva camiseta del Valencia CF.
Hace unas semanas, Peter Lim se dejó ver en las celebraciones del PSG por la consecución de su segunda champions y en una de las pistas de París durante Rolan Garros.
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