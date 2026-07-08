La valiente apuesta del Valencia CF para su tercera equipación: rosa y rojo Torino
El club valenciano y la marca deportiva lanzan una propuesta atrevida para la próxima temporada con una combinación cromática inédita de rosa y rojo Torino
El Valencia CF y PUMA desvelan la tercera equipación para la temporada 2026-27. El atrevimiento inspira esta colección alternativa destinada a romper moldes. Una propuesta valiente, innovadora y alineada con las nuevas corrientes del diseño deportivo con una combinación cromática inédita en la historia reciente del Club: rosa y rojo Torino.
Enmarcada en el territorio narrativo de la Terra de Valentia, esta equipación representa la mentalidad distintiva de tener una actitud siempre valiente y diferente. Diseñada para trascender el terreno de juego, la THIRD se abre camino con una estética moderna, en línea con las tendencias de la cultura urbana, la moda lifestyle y blokecore que conectan especialmente con nuevas generaciones de aficionados en todo el mundo.
Dos tonos diferentes de rosa se mezclan en un patrón de formas alargadas sobre el que cobra protagonismo el color alternativo más utilizado de la historia del Club, con el que el Valencia CF jugó su primer partido como local en el Camp de Mestalla en 1923. Esta combinación genera un contraste visual a través de las bandas laterales que recorren los costados y del escudo monocromático y el logotipo de PUMA, así como el de TM Grupo Inmobiliario como Main Global Partner en el frontal de la camiseta y el de Divina Seguros, Aseguradora Oficial del Valencia CF, en la manga izquierda.
La equipación combina modernidad y tradición, reafirmando así la capacidad para evolucionar sin perder de vista los elementos que forman parte de la identidad histórica del Valencia CF, algo que se plasma en detalles como el símbolo del murciélago del escudo, situado en la parte posterior del cuello, al igual que en la colección HOME.
Tanto el pantalón como las medias se completan en color rojo Torino, invirtiendo los tonos de la camiseta para aportar coherencia visual al conjunto en el que resalta en rosa el logotipo de PUMA junto con los de Škoda, Premium Plus Partner y Vehículo Oficial del Valencia CF.
En el apartado técnico, la nueva camiseta incorpora la evolución más avanzada de la tecnología ULTRAWEAVE de PUMA con su nueva versión ULTRAWEAVE “Thermoadapt”, un tejido de alto rendimiento desarrollado para ofrecer una mayor elasticidad y transpirabilidad manteniendo la ligereza característica de la colección.
Gracias a esta innovación, la equipación proporciona una adaptación óptima al movimiento, favorece la regulación térmica y maximiza la comodidad de los futbolistas tanto en competición como en los entrenamientos, respondiendo a las máximas exigencias del fútbol de élite.
El THIRD KIT está disponible en la tienda online del Valencia CF, en las tiendas oficiales del Valencia CF (Colón 50 y Campde Mestalla), en todas las tiendas PUMA y en puma.com.
- Las cuatro playas valencianas donde es más barato comprar un apartamento
- Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
- La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
- ¿Passeig Jaume I? La propuesta para rebautizar el eje verde divide a los cronistas de València
- Golpe policial a las redes de la marihuana: al menos un detenido y un criadero industrial desmantelado en Benifaió
- Municipios valencianos en la diana de la ola de calor: pueden alcanzar los 44 grados este martes bajo aviso rojo
- La injerencia de Donald Trump puede dejar a España sin la final del Mundial: 'Quiere que sea en Marruecos
- El 'mal de la rata' se dispara en el entorno de l'Albufera por el cambio climático y la dana