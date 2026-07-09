Aliou Dieng, quinto jugador de Mali para el Valencia CF: la historia de los africanos en Mestalla

El mercado de fichajes del Valencia CF está dejando algunas señales que invitan a pensar en una mejoría de la plantilla. La permanencia de Guido era una de las claves, pero también la llegada de un central como Justin de Haas, llamado a liderar la zaga con una buena salida de balón desde atrás. Por otro lado han llegado dos 'desconocidos' de perfiles opuestos. El jovencísimo Sato, que ya es internacional absoluto con Japón y llega como apuesta de futuro; mientras que Dieng, centrocampista poco visto por el gran público, será el primer jugador de la historia del Valencia en llegar de un club africano. Además, se convertirá en el quinto jugador de Mali en la historia del club de Mestalla.

'Momo' Sissoko, excentrocampista del Valencia CF y pieza de peso en aquel equipo del 'triplete' fue el encargado de dejarle un mensaje de bienvenida a Aliou Dieng durante su presentación, pero no fue el primero. Mucho antes que Sissoko estuvo su tío Salif Keita en la disciplina valenciana.

Salif Keita, con el Valencia CF en los años 70 / SD

Tres familiares jugaron en el Valencia CF

Fallecido hace tres años, quien fuera extremo izquierdo valencianista en los años 70 y primer jugador africano en la historia del club de Mestalla tras llegar desde Marsella. Curiosamente, Salif Keita era tío tanto del mencionado Sissoko como de Seydou Keita. Por último también pasó por el Valencia CF Ibrahim Diallo, quien pasó por la cantera hasta lograr debutar con el primer equipo.

Aliou Dieng, primer jugador de la historia del Valencia en llegar de un club africano

El maliense Aliou Dieng, recién fichado por el Valencia, es el primero de los más de ochocientos futbolistas en disputar minutos oficiales en la historia del club que llega desde un equipo africano, pues aterriza en el club de Mestalla tras finalizar su contrato en el Al-Ahly egipcio.

El adiós de Momo Sissoko / SD

Nacido en Bamako, es el decimosexto jugador nacido en un país africano en formar parte del primer equipo del Valencia y el cuarto nacido en Mali, tras Salif Keita (el primer africano de la historia del Valencia), su sobrino Seydou Keita e Ibrahim Diallo. Y es que el internacional por Mali 'Momo' Sissoko realmente nació en Francia.

Álvaro Cervera, Abdennour, Sunday...

Los otros futbolistas nacidos en África son los argelinos Rabah Madjer y Moussa Saib; el ahora entrenador Álvaro Cervera, nacido en Guinea Ecuatorial aunque posteriormente internacional por España; el tunecino Aymen Abdennour; y Nani, nacido en Cabo Verde pero internacional con Portugal.

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Koba durante un entrenamiento de pretemporada en Suiza / JM LÓPEZ

También nació en el continente africano Koba Koindredi, aunque optó por jugar en las inferiores de Francia; además del angoleño Hélder Costa, además del guineano Ilaix Moriba y los nigerianos Sunny Sunday y Umar Sadiq. También nació en Nigeria Arnaut Danjuma, todavía futbolista del Valencia CF e internacional por Países Bajos en el pasado.