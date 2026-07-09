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Brancou Badio se desvincula de Valencia Basket

El jugador que llegó en 2024 y ha disputado 145 partidos

Badio, en un partido ante el Barça

Badio, en un partido ante el Barça

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María Bas

El escolta senegalés Brancou Badio queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato y fichar por Panathinaikos. Así, el jugador pone fin a su etapa como taronja tras dos temporadas en las que ha contribuido en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, el compromiso y el trabajo realizados por Brancou durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

El jugador llegó a Valencia procedente del Baxi Manresa en el verano de 2024 y ha disputado un total de 145 partidos con la camiseta de Valencia Basket. En su primera temporada, en la que se estrenó en la EuroCup, Brancou promedió 10,1 puntos con un 38% en triples, 2,5 rebotes y 2,7 asistencias para 9,6 créditos de valoración.

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Renovó en abril hasta 2029

Durante su segunda temporada, la que acaba de terminar, el exterior internacional senegalés rubricó en el mes de abril una ampliación de contrato hasta 2029 en una temporada en la que fue una de las piezas más importantes en la consecución del segundo título de Liga Endesa para Valencia Basket. En los 83 partidos en los que participó en la campaña 2025-26, Badio ha acreditado una tarjeta de 10,6 puntos con un 33,4% en triples, 2,4 rebotes y 2,1 asistencias para 9 créditos de valoración.

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