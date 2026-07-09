Carlos Corberán refuerza su cuerpo técnico con hasta tres incorporaciones

Carlos Corberán refuerza su staff técnico con tres nuevas incorporaciones. El entrenador de Cheste quiere incrementar la preparación de su plantilla para un exigente año con el objetivo de alcanzar puestos europeos en el último año de Mestalla.

Si hace una semanas se conoció el fichaje del valenciano Darío Navarro, para potenciar las jugadas de estrategia a balón parado, ahora son los nombres de Pablo Álvarez, como entrenador asistente, y de Luis César Sampedro, como analista, los profesionales que engrosarán el equipo de Corberán esta temporada. El de Cheste ha realizado un exhaustivo seguimiento de distintos perfiles que ha finalizado con dichas incorporaciones.

Pablo Álverez, en su etapa en el Alcorcón / ADA

Pablo Álvarez, nombre avanzado por la Cadena Ser y que ha confirmado este diario, era hasta hace unas semanas el entrenador del Alcorcón. A punto de cumplir 32 años, ha destacado por su precocidad en los banquillos españoles. En 2019, se convertía en primer entrenador del Club Deportivo Izarra (entonces Segunda División B) pasando posteriormente por el Club Deportivo Artístico Navalcarnero y Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes (ambos de 2ª RFEF). Ya en 2024 firma dos temporadas por la Agrupación Deportiva Alcorcón (1ª RFEF). Ahora, el ex del Alcorcón formará parte del núcleo duro de Corberán como asistente en el día a día en Paterna.

Álvarez, que será más joven que algunos de los fubolistas de la primera plantilla del Valencia CF, aseguraba en un reportaje a El Día Después, durante su etapa el San Sebastían de los Reyes, que la edad “tiene la importancia que le quieras dar” admitiendo que “entiendo que la edad choca” pero “tampoco es justo valorar por temas de edad”. Por contra, resaltaba que “tenemos una energía descomunal que se transmite” a los jugadores.

Reencuentro con Sampedro

También se incorpora al equipo de Corberán Luis César Sampedro, el que fuera entrenador en distintas categorías de Nàstic de Tarragona, Alcoyano, Albacete, Valladolidad, Deportivo o Tenerife, entre otros. De hecho. En 2021 se marchó a Inglaterra para trabajar en el Biggleswade United, y durante su estancia en tierra británicas estuvo un tiempo compartiendo experiencias con Carlos Corberán en el West Bromwich Albion. Ahora ambos se reencontrarán en Mestalla, si bien su papel será como analista externo, con lo que no estará en el día a día en la Ciudad Deportiva.

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Luis César Sampedro, en su etapa en el Albion de Corberán / LCS

Respecto a Darío Navarro, formaba parte del cuerpo técnico de Alessio Lisci en Osasuna la pasada temporada y está considerado un especialista en el trabajo de la pelota parada. El pasado curso, los rojillos acabaron la temporada como el segundo equipo con más goles a balón parado, con 15 goles de un total de 45.