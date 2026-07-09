MERCADO DE FICHAJES
La decisión final del Valencia Basket con Joel Soriano
El dominicano jugó cedido esta temporada en el Casademont Zaragoza y en el ratiopharm Ulm
La campaña anterior participó en ocho partidos de Liga Endesa con unos números de 5 puntos, 3,8 rebotes y 1 tapón para 6,8 créditos de valoración
Tras unos días de despedidas en el Valencia Basket y del anuncio de tres nuevos fichajes con las llegada de Gonzalo Corbalán, Dylan Osetkowski y TJ Shorts, el Valencia Basket sigue tomando decisiones en clave de mercado y la última de ellas ha tenido como protagonista a Joel Soriano.
El pívot dominicano ha estado esta temporada cedido en el Casademont Zaragoza primero y en el ratiopharm Ulm después, pero acababa contrato y el club taronja tenía que decidir si ofrecerle una nueva renocación o cerrar la vinculación contractual con el interior, como finalmente ha sucedido.
Así, Joel Soriano queda desvinculado de Valencia Basket, club al que llegó en mayo de 2025, para reforzar el juego interior en la parte final de la temporada, ayudando a alcanzar la final de la Liga Endesa.
El Club, en su comunicado de despedida, "quiere agradecer la profesionalidad y el trabajo realizados por Joel durante el tiempo que ha pertenecido a Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".
Sus números de taronja
Como taronja, Soriano participó en ocho partidos de Liga Endesa con unos números de 5 puntos, 3,8 rebotes y 1 tapón para 6,8 créditos de valoración. La presente temporada la inició cedido en Casademont Zaragoza, disputando 16 partidos acb con unos números de 7,6 puntos y 3,4 rebotes para 6,9 de valoración y nueve partidos de la Fiba Europe Cup con 6,7 puntos y 3,1 rebotes para 5,9 créditos.
La parte final de la temporada la ha completado cedido en ratiopharm Ulm, disputando también 16 encuentros con unos números de 9,3 puntos por partido para 11,1 de valoración.
Fuente: Superdeporte
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