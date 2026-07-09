Guido Rodríguez: “Estoy aquí para ayudar al Valencia y llevarlo a donde se merece”

Guido Rodríguez fue presentado este jueves en Mestalla como jugador del Valencia, pese a que ya estuvo en la segunda vuelta del pasado curso, y dejó un mensaje de compromiso, ambición y responsabilidad en su puesta de largo. El campeón del mundo insistió en que su decisión responde a la confianza recibida y al convencimiento de que el club debe dar un paso adelante.

El argentino también tuvo palabras para el entrenador Carlos Corberán, cuya confianza (e insistencia) consideró decisiva para su continuidad en el Valencia. “Fue muy importante para que yo esté aquí”, reconoció, que inicia esta nueva etapa con el reto de convertirse en una pieza clave en el centro del campo valencianista: "Va a dar lo mejor de mi, doy el 100% todos los días, lo que voy a dar lo juzgarán ustedes y yo con mi autocrítica".

Gourlay y Guido en la presentación del argentino / Daniel Tortajada

Durante su presentación, Guido también explicó que nunca tuvo dudas sobre el Valencia, aunque sí atravesó un periodo de reflexión antes de tomar la decisión definitiva. “Dudas nunca he tenido. Han sido solo momentos de análisis. Soy una persona que intenta preguntarse dónde se siente feliz. Hoy estamos todos contentos, yo el primero, de estar en el Valencia”, aseguró.

Mirar hacia adelante

El argentino quiso poner el foco en la necesidad de construir desde la unión para alcanzar el objetivo europeo. Para Guido, el Valencia debe afrontar el nuevo curso con una idea clara: mirar al futuro sin olvidar el momento actual del club. “Creo que es importante lanzar un mensaje de mirar hacia delante, entender en qué momento estamos y saber que depende de todos conseguirlo: de los jugadores, del club y de la gente. Esa unión es fundamental”, señaló. En este sentido, abogó que "mantener jugadores importantes, mirar hacia delante, despedir Mestalla, que quieran que yo me quede y que hagan el esfuerzo... todo eso es para llevar a este club a donde se merece”, afirmó Guido, que valoró el esfuerzo realizado por la entidad para contar con él en el nuevo proyecto.

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El centrocampista asume además un papel de responsabilidad dentro del vestuario. Guido dejó claro que llega dispuesto a exigirse al máximo y a responder a la confianza depositada en él. “La responsabilidad me la pongo yo. Siempre lo hago en los lugares donde voy. Siempre miro por mí para responder al equipo. Estoy aquí para ayudar al Valencia y llevarlo a donde se merece”, subrayó.