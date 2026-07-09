Luz verde al PAI del Viejo Mestalla: el Ayuntamiento cede al Valencia CF la gestión del suelo para levantar más de 500 viviendas

El Ayuntamiento de València ha dado el primer paso administrativo para que el Valencia CF asuma la gestión urbanística del PAI previsto sobre los terrenos del actual Mestalla, que contempla hasta 580 viviendas. Una resolución municipal admite a trámite la iniciativa presentada por la sociedad blanquinegra para desarrollar la fase 2 de la zona A “Antiguo Mestalla”, incluida en el Plan de Actuación Territorial Estratégica “Valencia CF”, y acometer la venta del solar

La decisión, cabe matizar, no supone todavía la adjudicación definitiva de la condición de urbanizador, que deberá aprobar el pleno, pero sí abre formalmente la tramitación del programa. El documento municipal señala que el club cumple los requisitos legales para optar a esta modalidad, al acreditar que posee más del 98,79% del suelo privado del ámbito, muy por encima del 60% exigido por la normativa urbanística valenciana.

La resolución municipal a la que ha tenido acceso Levante-EMV justifica que el Ayuntamiento no asuma la gestión directa del ámbito al tratarse de una unidad de ejecución pequeña, situada en suelo urbano y con ordenación pormenorizada. El informe sostiene que no se está ante un nuevo crecimiento urbanístico que requiera un especial control público ni ante una reclasificación de suelo, y subraya que existen propietarios dispuestos a desarrollar la actuación.

Vista panorámica del estadio de Mestalla con la Avenida de Aragón, que se plantea convertir en un bulevar. | EFE/K. FÖRSTERLING / j.m.vigara. valència

El consistorio argumenta, además, que los recursos municipales deben reservarse para ámbitos donde la intervención pública resulte más necesaria, como zonas vulnerables, desarrollos paralizados o sectores con mayores cargas de vivienda protegida. En ese contexto, considera viable que la gestión del PAI recaiga en los propietarios, en este caso el Valencia CF como titular ampliamente mayoritario del suelo. Tras la admisión a trámite, el ayuntamiento requiere al club para que presente en el plazo de tres meses la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-Económica del programa.

El mayor solar junto al centro de València

Tal como avanzó este diario el pasado abril, el proyecto del solar de Mestalla que la consultora inmobiliaria CBRE está presentando a los inversores permite construir hasta 580 pisos. Se trata, según los expertos, del mayor solar disponible junto al centro de València y ven viable que se cierre su compraventa en los 160 millones de euros que pide el Valencia Club de Fútbol. En concreto, hay reservados 12.816 metros cuadrados para viviendas y 23.345 para terciario, según recoge el plano del proyecto, que se ha mejorado respecto a la primera versión y las galerías comerciales ya no serán subterráneas, sino que estarán a ras de calle.

Este será el última año del estadio de Mestalla / Levante-EMV

La promoción que estuvo a punto de sacar adelante en 2019 la empresa ADU Mediterráneo preveía 440 viviendas. Sin embargo, José Luis Santa Isabel (socio gerente de ADU Mediterráneo) explicaba hace unos meses que el proyecto permite más de quinientas viviendas. El número final dependerá del tamaño de los pisos. Hay inversores que apuestan por promover viviendas de 80 metros cuadrados con un precio de más de 600.000 euros y otros que prefieren hacer pisos grandes con un coste para el comprador de más de un millón.

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El solar de Mestalla tendrá una torre de 29 alturas donde está situado el Gol Norte y otras dos de 22 plantas en la avenida de Aragón. El proyecto incluye siete edificios de entre 16 y 29 plantas, y el suelo de dos de ellos será de propiedad municipal. Pese a todo, no habrá vivienda protegida y accesible para la clase media. La nueva normativa obliga a reservar entre un 10 y un 30 % del suelo urbanizable a la construcción de vivienda protegida (que tiene un precio tasado que ahora mismo es de 2.400 euros). Sin embargo, fuentes del sector inmobiliario explicaron que Mestalla es suelo urbano y, por tanto, no existe la obligación de hacer vivienda protegida.