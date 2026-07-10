Atitlan arranca las obras del terciario del Nou Mestalla: un hotel, 650 apartamentos turísticos, oficinas y un centro comercial

A las obras del Nou Mestalla, en marcha desde hace año y medio con el objetivo de inaugurar el estadio en verano de 2027, se le han sumado ya las del terciario, que incluye un hotel, un edificio de apartamentos, oficinas y galería comercial. la segunda de las tres patas del megaproyecto junto a la avenida de Cortes Valencianas. La tercera, el polideportivo de Benicalp, lleva otros tiempos y las obras comenzarán más adelante.

El pasado marzo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València dado luz verde a la segregación de la parcela que adquirió la firma valenciana Atitlan para la construcción de dos torres de hasta 16 y 20 alturas, con usos hoteleros y comerciales . En dicho documento, se aprobaba separar una pastilla de 10.200 metros cuadros, situada entre las calles Bernardo España y Nicasio Benlloch, del suelo que ocupa actualmente el estadio deportivo. Con este trámite superado, solo restaba la presentación de la licencia de actuación ante el consistorio y la posterior concesión.

Vallado perimetral de la zona terciaria, con la empresa constructora / J. M. López

Y a mediadios de junio, el Ayuntamiento de Valencia daba luz verde de licencia ambiental y de obras para el complejo inmobiliario terciario situado junto al Nou Mestalla. Ahora, la empresa Becsa, encargada de la actuación por unos cien millones de euros, tal como avanzó en su día El Confidencial, ha iniciado los primeros trabajos. Un vallado en la parte del proyecto recayente al terciario luce el nombre de la constructora anunciando el comienzo de las obras. De hecho, en el foso se están realizando ya los primeros movimientos de tierras, con trasiego de camiones y operarios.

Cabe recordar, que en la reanudación de las obras del Nou Mestalla, la constructora comenzó los trabajos por su fachada norte, dado que en esa zona se encuentra la principal vía de evacuación en caso de emergencia. Y ese no es un detalle menor. Cuando el estadio abra sus puertas, en agosto de 2027, la estructura de cimientos de las dos torres del terciario deberán estar a cota cero, es decir, a ras de suelo, para facilitar el tránsito de aficionados y de vehículos de emergencia en caso de necesidad. De hecho, está contemplada una franja entre los edificios del terciario y el propio estadio habilitada para emergencias, y en esta primera fase se actuará sobre el espacio libre perimetral y las escaleras para garantizar la evacuación segura del Nou Mestalla.

Un operario, junto al estadio del Nou Mestalla / J. M. López

En este sentido, Atitlan, que adquirió el suelo al Valencia CF por unos 35 millones de euros, ya apuntó que la estructura a cota cero estará concluida cuando se inaugure el Nou Mestalla. Las obras, tal como especifica en la concesión de licencia, deben comenzar en un plazo de 6 meses y finalizar en un máximo de 24 meses desde la notificación, con lo que si se cumplen los tiempos marcados por el Valencia CF, el Nou Mestalla abrirá sus puertas y las obras del terciario estarán en marcha, circunstancia que no es incompatible, como sostienen las partes.

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Hotel, apartamentos y zona comercial

Tal como publicó Levante-EMV, el proyecto inmobiliario desarrollado por Atitlan, firma valenciana que lideran Roberto Centeno y Aritza Rodero, se divide en dos volúmenes principales unidos por un zócalo en planta baja. Una primera torre de 20 plantas albergará un hotel de cuatro estrellas con 245 habitaciones y 482 plazas de alojamiento. Por contra, el segundo bloque, de 13 plantas, estará destinado a un hotel-apartamento de dos estrellas con 650 unidades y 1.300 plazas, aunque su primer piso será de oficinas. También contará con un aparcamiento de tres niveles de sótano con un total de 606 plazas para vehículos (372 en el sótano -1 y 234 en el -2) y 1.079 plazas para bicicletas. Asimismo, el complejo promovido por Atitlan albergará entre ambas torres un centro comercial ubicado en planta baja, entreplanta y semisótano, con acceso directo desde el "pódium" del estadio y las calles circundantes.