Desbloqueada la operación salida del Valencia CF: Santamaría al PAOK, caso cerrado
El club alcanza un acuerdo con el jugador para su desvinculación. Se le espera el domingo por la tarde en Salónica. El club libera una ficha y enseña el camino a Cenk y Raba
Andrés García
Primer paso adelante en la operación salida del Valencia CF. El club ha alcanzado un acuerdo con Baptiste Santamaría para su desvinculación de la entidad de Mestalla. El jugador, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, tiene previsto aterrizar en Salónica este domingo por la tarde para convertirse en nuevo jugador del PAOK, como ha podido confirmar Superdeporte.
Su salida es buena noticia para el club (libera una ficha), para Carlos Corberán (no contaba en sus planes desde enero) y para el propio jugador, que encuentra destino a un mes y medio del cierre del mercado con tiempo suficiente para estabilizar su nueva vida y empezar de cero su nuevo proyecto deportivo. Su salida amistosa del Valencia es positiva para todas las partes y enseña el camino a otros dos futbolistas llamados a salir del club este verano: Cenk Özkacar y Dani Raba.
Se espera que Santamaria, que entrenó este viernes a las órdenes de Corberán en Paterna, aterrice a Salónica el domingo a las 18:15 procedente de Múnich para firmar como nuevo jugador del PAOK, tal y como informaba SDNA y ha podido confirmar este periódico. "Santamaria llega a Salónica como agente libre y se espera que esté en Grecia el domingo a las 18:15 para ultimar su fichaje. El francés viajará en avión desde Múnich y será, salvo un suceso inesperado, el segundo fichaje del conjunto blanquinegro. Tras la finalización del acuerdo, el espigado centrocampista se incorporará de inmediato a los entrenamientos del equipo y estará a disposición del técnico, Alessio Lisci", informaba SDNA.
No contaba para Girona
Santamaría ya es pasado para el Valencia. Su salida era inminente hasta el punto que el club y el jugador tenían claro que no iba a desplazarse a Girona para realizar el stage de pretemporada con sus compañeros. Lo mismo pasa con Cenk. El central, que tampoco entra en los planes del club, también está descartado para la concentración del equipo. Este viernes se ha incorporado a la pretemporada con las pertinentes pruebas médicas. El turco ha arrancado en el Hospital IMED sin hacer declaraciones.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Superdeporte
- El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en el barrio de Gran Vía
- Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
- Manolo García y Quimi Portet (El Último de la Fila): 'Que la gente cante con emotividad las canciones que compusiste con 30 y pocos te aumenta la autoestima
- Mislata se acerca a su ronda norte: así será el nuevo vial con viaducto de 200 metros sobre el viejo Turia
- Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
- Luz verde al PAI del Viejo Mestalla: el Ayuntamiento cede al Valencia CF la gestión del suelo para levantar más de 500 viviendas
- Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones
- La Reina del Flow congrega a más de de 14.000 personas en Roig Arena