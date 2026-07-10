Ferran Torres, delantero de la selección española, se abre a hablar de la salud mental: “Cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”

Ferran Torres, delantero de la Selección española, se abrió para hablar del otro fútbol, no del que ve el aficionado en el césped sino del que sufre el jugador, en silencio, cuando, sobre todo, las cosas no salen. El punta de Foios, en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), habló de la salud mental, asegurando que es algo que se “trabaja y aprende” y afirmó que “cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”.

“Es algo que se trabaja y se aprende. No creo que nadie nazca fuerte física y mentalmente. Es algo que tienes que ir trabajando y dándole valor, porque es algo que antes no se le daba valor hasta que estabas mal. Cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”, explica el delantero valenciano. Por ello, Ferran Torres señala que "todo lo que pasa, sea bueno o malo, son aprendizajes de la vida. No hay que dramatizar, todo pasa y tiene su porqué. Tienes que coger la parte positiva de cada cosa y darle el valor que tiene. A partir de ahí, pensar que tienes otra oportunidad al día siguiente”, aboga el valenciano, que confiesa que lleva con él “una cruz y una virgen” que le aportan “mucho apoyo y fe”.

El delantero de Foios fue titular en el debut ante Cabo Verde, donde creó peligro pero no tuvo el premio del gol. Desde entonces ha partido siempre desde el banquillo, con suerte dispar. Acumula 174 minutos en el torneo, con diez remates totales: dos fueron a portería y dos acabaron en el poste. Incluso ante Arabia anotó un tanto que fue anulado por fuera de juego. Llamativa fue la imagen captada por las cámaras en las que se veía al delantero murmurar su deseo de que fuera gol mientras el VAR decidía. En cambio, su participaión frente a Portugal fue decisiva con la asistencia a Mikel Merino que le valió la clasificación a la selección española a cuartos de final frente a Bélgica. “Hubiera preferido que llegara antes para no esperar a los últimos minutos, pero que Mikel la aprovechara me puso muy contento", amite el 7. En este sentido, resalta la reacción de todo el equipo, que "fue la de un equipo que tiene mucha pasión y ganas de seguir haciendo historia y eso habla de la fortaleza del equipo.

Su encuentro con Villa

Ferran se encontró en este mundial con otro 7 de España, David Villa. “Los consejos de alguien como él son bienvenidos. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con él es una suerte. Me dice que tenga paciencia y esté tranquilo porque siempre he marcado y voy a seguir haciéndolo", indica.