Ferran Torres rompe su romance con la influencer Martina Hunter en pleno Mundial

Convertido en el jugador de la Selección Española que más pasiones desata por su innegable atractivo físico y en uno de los 'guapos oficiales' del Mundial 2026, Ferran Torres se ha quedado soltero a apenas 24 horas del partido decisivo de cuartos de final de 'La Roja' frente a Bélgica. Y es que a pesar de que nunca llegó a confirmar su relación con la influencer Martina Hunter, tras ser sorprendidos en Ibiza el pasado junio en actitud cariñosa su romance se había convertido en un secreto a voces.

Pero en plena Copa del Mundo ambos han hecho un movimiento definitivo que parece dejar claro que su 'affaire' ha llegado a su fin, ya que este jueves han dejado de seguirse en redes sociales, que para las nuevas generaciones es una señal clara de ruptura radical. Ha sido el periodista Javi Hoyos el que, tras descubrir este 'unfollow' mutuo justo antes del encuentro que decidirá si España pasa a semifinales o no, ha podido hablar con el entorno del jugador del Barça, que le ha confirmado que "está viviendo el Mundial soltero".

Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, y mientras Ferran está concentrado en el partido decisivo de este viernes contra la Bélgica de Thibaut Courtois, Martina Alguero -nombre real de la creadora de contenido- ha compartido varios stories en su cuenta de Instagram con total normalidad de las vacaciones de las que está disfrutando en Bali junto a un grupo de amigas, al margen del revuelo que ha provocado su gesto en redes que evidencia que su incipiente historia de amor con el delantero ha terminado antes siquiera de poder llamarlo relación.

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Siempre discreto con su vida privada, la única novia 'oficial' del valenciano fue Sira Martínez, hija de Luis Enrique, con la que mantuvo un sólido noviazgo entre 2021 y 2023, cuando su ruptura fue tan discreta que nunca trascendieron los motivos de la misma aunque se especuló con que la distancia, y el hecho de que el jugador estuviese volcado en su carrera deportiva, habría sido el detonante definitivo.