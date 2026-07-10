Así es Foios, el pueblo natal de Ferran Torres, goleador de España

Foios, municipio de l’Horta Nord, es el pueblo natal de Ferran Torres, goleador de la selección española y el jugador valenciano con más internacionalidades con la Roja. Ferran y Alejandro Grimaldo (la Pobla de Vallbona) son los dos futbolistas de la Comunitat Valenciana que disputan el Mundial 2026.

Foios conserva la identidad de los pueblos de huerta próximos a València, con un término municipal reducido —6,48 kilómetros cuadrados— y una población de 7.995 habitantes. Su localización, en el área metropolitana de València, le otorga un carácter residencial y agrícola a la vez, con vínculos directos con los municipios vecinos de la comarca.

Linea de Metrovalencia con parada en Foios / L-EMV

Desde el punto de vista geográfico, Foios forma parte del paisaje tradicional de l’Horta Nord, una comarca marcada por la huerta de regadío y por cultivos característicos como la chufa, las hortalizas y los cítricos. Su término se extiende entre el interior de la comarca y el litoral mediterráneo, aunque la relación directa con la costa queda condicionada por las infraestructuras viarias del área metropolitana. La cercanía a València y la conexión mediante la línea 3 de Metrovalencia —Aeroport-Rafelbunyol— han reforzado su papel como municipio bien comunicado, sin perder su escala de pueblo.

El urbanismo de Foios combina un núcleo histórico compacto, organizado en torno a la plaza del Pueblo y la iglesia parroquial, con áreas residenciales de crecimiento más reciente y espacios vinculados a la actividad económica, como los polígonos industriales de El Molí y La Jutera. En los últimos años, el municipio ha impulsado actuaciones de modernización urbana, mejora de accesibilidad, reurbanización de rondas y conexiones ciclopeatonales con localidades próximas, dentro de una tendencia común en l’Horta Nord: adaptar los pueblos tradicionales a nuevas necesidades de movilidad, servicios y sostenibilidad.

Calle del municipio de Foios conduce a la parroquia / L-EMV

La iglesia de la Asunción

En cuanto al patrimonio, destaca la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, construida a partir de 1730, con tres naves, crucero y campanario, y con elementos interiores como retablos barrocos, imaginería y pinturas neoclásicas. También forma parte de la memoria local la devoción a la Mare de Déu del Patrocini, vinculada a la ermita situada en el paraje del Piló de la Campana, levantada en el lugar donde la tradición sitúa la aparición de la imagen de la patrona. A este patrimonio religioso se suma un patrimonio civil y cultural asociado a edificios municipales como la Casa de la Cultura, el antiguo matadero o la Llar de la Música, que reflejan la evolución social del municipio.

Un pueblo volcado con su futbolista

Foios está volcado con el Mundial apoyando a su paisano. Ya sea en los bares o en la pantalla gigante instalada por el ayuntamiento, los vecinos del delantero siguen las evoluciones de la Roja y esperan la decisiva participación del jugador valenciano.