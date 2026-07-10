La Fonteta de València se viste de rojo para empujar a España hacia las semifinales del Mundial

La Fonteta ha cambiado este viernes el sonido del bote del balón naranja por los cánticos de una afición entregada a la selección española. Desde mucho antes del pitido inicial del encuentro de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica, el pabellón de la Fuente de San Luis comenzó a teñirse de rojo para vivir una de esas noches que prometen quedar grabadas en la memoria de los aficionados.

La iniciativa del Ayuntamiento de València de abrir las puertas del recinto para seguir el partido en una pantalla gigante ha encontrado una rápida respuesta entre los seguidores de La Roja. Familias enteras, grupos de amigos y peñas futboleras fueron ocupando las gradas con camisetas de la selección, ya fuera la roja o la blanca que tanto ha triunfado, bufandas y banderas que ondean mientras suenan los primeros cánticos de "¡Yo soy español, español, español!".

Noche grande

El ambiente recuerda al de las grandes citas deportivas. Los más pequeños corretean con la cara pintada con los colores nacionales, mientras los adultos buscan su asiento con el móvil preparado para inmortalizar una tarde que puede acabar con el pase de España a las semifinales del campeonato.

Cada vez que las pantallas muestran imágenes de los jugadores españoles durante el calentamiento, el pabellón respondía con una ovación cerrada. Con la interpretación del himno nacional, el ‘lo, lo, lo, lololo’ retumbó al unísono en el pabellón valenciano, dando paso primero al júbilo y los aplausos con gritos de "vamos" y "España, España". Con el pitido inicial, los ánimos y el apoyo al equipo de De la Fuente se fueron mezclando con los nervios por la trascendencia del choque. La Fonteta estaba dispuesta a empujar a la Roja hacia las semifinales.