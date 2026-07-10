La Fonteta de València empuja a España a las semifinales del Mundial: "Ahora vamos a por Mbappé"

"¡¡¡¡¡Y ahora vamos a por Mbappé!!!!!", gritaba eufórico un aficionado con la camiseta de Cucurella cuando el colegiado Michael Oliver pitaba el final del partido.Una Fonteta repleta con cientos de aficionados explotaba de júbilo con el triunfo de España ante Bélgica, que la clasifica para las semifinales del Mundial, en las que se enfrentará a Francia el próximo martes. Y como no, los cánticos de "¡Yo soy español, español, español!" inundaron la instalación municipal, abierta con pantalla gigante para seguir el choque mundialista.

Desde mucho antes del pitido inicial, el pabellón de la Fuente de San Luis comenzó a teñirse de rojo para vivir una de esas noches que prometen quedar grabadas en la memoria de los aficionados. La iniciativa del Ayuntamiento de València de abrir las puertas del recinto para seguir el partido en una pantalla gigante encontró una rápida respuesta entre los seguidores de La Roja. Familias enteras, grupos de amigos y peñas futboleras fueron ocupando las gradas con camisetas de la selección, ya fuera la roja o la blanca que tanto ha triunfado, bufandas y banderas que ondeaban en el recinto.

La Fonteta vibró con la Roja / Daniel Tortajada

Noche grande

El ambiente recordaba al de las grandes citas deportivas. Los más pequeños corretean con la cara pintada con los colores nacionales, mientras los adultos buscan su asiento con el móvil preparado para inmortalizar una tarde que puede acabar con el pase de España a las semifinales del campeonato. Cada vez que las pantallas mostraban imágenes de los jugadores españoles durante el calentamiento, el pabellón respondía con una ovación cerrada. Con la interpretación del himno nacional, el ‘lo, lo, lo, lololo’ retumbó al unísono en el pabellón valenciano, dando paso primero al júbilo y los aplausos con gritos de "vamos" y "España, España". Con el pitido inicial, los ánimos y el apoyo al equipo de De la Fuente se fueron mezclando con los nervios por la trascendencia del choque. La Fonteta estaba dispuesta a empujar a la Roja hacia las semifinales.

Rodri, de nuevo titular. / Agencias

De Fabián a Merino

El gol de Fabián y las ocasiones posteriores hacían presagiar un pase plácido a semifinales. El tanto de los belgas al filo del descanso cayó como un jarro de agua fría. "Ha llegado solo una vez", afirmaba Javi con su camiseta blanca, entre un grupo de amigos. Tras el paso por vestuarios, y conforme avanzaba el choque la tensión iba atenzando al pabellón. Solo faltas de Bélgica y las incursiones de Yamal despertaban a la afición. "Tranquilo Marcos, vamos a marcar", le decía un padre a su hijo cuando el luminoso marcaba los 80 minutos de juego. Dicho y hecho. Con el gol de Merino, otra vez el navarro, la Fonteta explotó en un grito unánime. Las semifinales se rozaban con los dedos.

Los últimos minutos fueron de infarto. Había quien no quería ni verlo. Cumplido el 97, ahora sí. España volvía a las semifinales de un mundial. No lo hacía desde Sudáfrica. En el horizonte, la Francia de Mbappé, Olise y compañía. Pero la euroria de la Fonteta estaba disparada. "Vamos a por Mbappé", gritaban.